U-BT Cluj-Napoca a obținut a zecea victorie în EuroCup. Mihai Silvășan a atins borna de 300 de victorii alături de clujeni.

U-BT Cluj-Napoca a reuşit a zecea sa victorie în Grupa B a competiţiei masculine de baschet EuroCup, 90-74 (23-22, 22-16, 31-16, 14-20) cu echipa greacă Aris Midea Salonic, miercuri seara, în BT Arena.

U-BT şi-a asigurat victoria încă din sfertul al treilea, iar cu zece minute înainte de final conducea la peste 20 de puncte pe tabela de marcaj.

Cei mai buni oameni ai clujenilor au fost Emanuel Căţe, cu 18 puncte, 4 recuperări, Bryce Jones, 17 p, 5 rec, 4 pase decisive, Andrija Stipanovic, 16 p, 4 rec, Dennis Seeley, 13 p, 5 pd.

De la oaspeţi s-au evidenţiat Silvio De Sousa, 14 p, 3 rec, Jonathan Stark, 13 p, 6 pd.

În alte meciuri jucate miercuri în grupă, 7bet-Lietkabelis Panevezys a pierdut acasă cu campioana Dreamland Gran Canaria, scor 84-92, iar Turk Telekom Ankara a trecut de Dolomiti Energia Trento cu 78-70. Pe 17 ianuarie, U-BT Cluj-Napoca va juca următorul meci, în deplasare cu ratiopharm Ulm.

Mihai Silvășan a atins borna de 300 de victorii

„Sunt foarte bucuros pentru această victorie și nu vorbesc prin prisma a ceea ce am obținut eu ca antrenor, ajungând la 300 de rezultate pozitive. M-a bucurat felul cum au jucat băieții, pasiunea lor și efortul depus. Am jucat un baschet bun, iar în repriza a doua am controlat meciul. Am avut o intensitate remarcabilă. Este doar o victorie, mai avem 4 meciuri de jucat, dintre care 3 în deplasare. Este un program dificil, însă ne vom concentra și vom lua totul pe rând. Probabil că suntem calificați în Play-Off, dar nu am făcut calcule. Conform mentalității noastre, demult nu ne mai facem calcule. Noi vrem să avem o atitudine bună și să câștigăm fiecare meci. Pe de altă parte, este complicat să ții un sezon întreg în același ritm. Noi ne bazăm pe o intensitate ridicată și pe apărare agresivă. În viața fiecărei echipe există sincope, însă până la urmă la final se trage linie și atunci vrem să avem un sezon de care să ne amintim cu plăcere. Sincer, nu știam că voi bifa victoria 300. Nu mă emoționează și nu mă interesează extrem de mult acest lucru. Mă bucur că pot să ajut acest club să obțină victorii. În plus, sunt norocos că am această oportunitate, de a face parte din această echipă. Pentru mine, aceste lucruri contează cel mai mult. Mergem înainte, o iau ca atare și mă bucur că oamenii vorbesc despre acest aspect, însă pentru mine și victoria cu numărul 301 va fi la fel de importantă. Karel Guzman are o entorsă, nu a putut evolua în repriza a doua. Probabil nu este ceva extrem de grav, se va odihni cu Laguna și va fi bine”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj-Napoca.

Clasament

1. Mincidelice JL Bourg-en-Bresse 11 victorii - 2 înfrângeri

2. Dreamland Gran Canaria 11-3

3. U-BT Cluj-Napoca 10-4

4. ratiopharm Ulm 8-5

5. Aris Midea Salonic 6-8

6. Dolomiti Energia Trento 6-8

7. Buducnost VOLI Podgorica 5-8

8. Turk Telekom Ankara 5-9

9. 7bet-Lietkabelis Panevezys 5-9

10. Slask Wroclaw 1-12

