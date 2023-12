U-BT Cluj încheie 2023 cu o victorie. Echipa este neînvinsă în campionat.

Campioana U-BT Cluj-Napoca s-a impus în deplasare în faţa echipei CSM Târgu Jiu, cu 87-72.

U-Banca Transilvania a încheiat anul cu un rezultat pozitiv. Clujenii au învins-o vineri seara pe CSM Târgu Jiu și rămân neînvinși în Liga Națională, acumulând până acum 13 succese. La final, tabela a indicat 87-72.

Jucătorii de la U-BT au ajuns în Orașul lui Brâncuși joi seara, după o deplasare lungă în Muntenegru, acolo unde au obținut de asemenea o victorie. Drept urmare, oboseala și-a spus cuvântul, iar gorjenii au pornit în meci hotărâți să facă o figură frumoasă. După primul sfert, U-Banca Transilvania conducea cu un singur punct, apoi distanța a crescut pe parcursul actului secund.

Atacul clujenilor a fost alimentat de Emi Cățe și Mihai Măciucă, în vreme ce Jarell Eddie a marcat în momente cheie. Din punct de vedere defensiv nu le-a oferit spații adversarilor, singurul remarcat al acestora fiind Underwood.

„Mă bucur pentru victorie și pentru faptul că am încheiat anul cu brio, prin cele două succese. A fost un meci dificil de disputat în prima parte, dar am controlat jocul și nu s-a pus problema învingătoarei. Mă bucur că nu am avut accidentări și vreau să urez tuturor fanilor noștri un An Nou fericit și multă sănătate!”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj.

