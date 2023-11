România-Elveția, în preliminariile EURO 2024. „Tricolorii”, pregătiți să lupte pentru a păstra prima poziție în grupă

Zi decisivă pentru naționala de fotbal a României, care va disputa cu echipa Elveției prima poziție din grupă, în ultimul meci din preliminariile EURO 2024.

Echipa națională de fotbal a României, pregătită să înfrunte Elveția, în preliminariile EURO 2024/Foto: Echipa națională de fotbal a României Facebook.com

Naţionala de fotbal a României s-a calificat la EURO 2024, după ce a învins echipa Israelului cu scorul de 2-1 (1-1), sâmbătă seara, pe Pancho Arena din Felcsut (Ungaria), în penultimul său meci din Grupa I a preliminariilor.

Meciul România-Elveția este programat miercuri, pe Arena Națională, de la ora 21:45, şi va fi arbitrat de Davide Massa (Italia).

Înaintea ultimei etape, România este lider în clasamentul grupei, cu 19 puncte, iar Elveţia este pe locul doi, cu 17 puncte. Israel este pe locul 3, cu 12 puncte, Kosovo este pe 4, cu 11 puncte, Belarus pe 5, cu 9 puncte, şi Andorra pe 6, cu două puncte.

În urma ultimului antrenament, „tricolorii” s-au declarat pregătiți de un rezultat așteptat de români.

„Suntem pregătiți să luptăm pentru a păstra prima poziție în grupă”, a notat echipa națională de fotbal a României pe pagina oficială de Facebook.

„Să dăm totul cu Elveția, pentru a rămâne neînvinși”

Selecţionerul Edward Iordănescu consideră că echipa naţională de fotbal a României are datoria să dea totul în partida cu Elveţia, pentru a rămâne neînvinsă în preliminariile EURO 2024 şi să termine grupa de calificare pe primul loc.

„Aş vrea să ne concentrăm mai mult la ceea ce urmează şi să nu rămân blocaţi în ceea ce a fost, chiar dacă e vorba de o performanţă fantastică. Am trăit momente euforice incredibile după această performanţă, am îndeplinit un obiectiv în care puţini credeau. Momentele astea de euforie trebuie şi ele trăite şi consumate, însă mâine ne aşteaptă un joc de o importanţă mare şi care ne obligă. Spre deosebire de noi, Elveţia nu a trăit momente de euforie, pentru că este sub obiectivul propus. A venit foarte motivată, capacitată şi probabil şi rănită. Pentru noi e foarte important ca aceste ore pe care le avem să le gestionăm cât mai bine să recalibrăm grupul, să ne regenerăm fizic şi să facem cinste celor care vor veni la stadion alături de noi. Ne-am îndeplinit obiectivul pe care ni l-am propus, dar acum avem altul. Avem o altă ţintă, avem şansa de a termina pe primul loc şi e datoria noastră să dăm totul să rămânem neînvinşi. Nu va fi deloc uşor, dar avem şansa de a termina pe primul loc", a declarat Iordănescu, luni, într-o conferinţă de presă.

Tehnicianul a precizat că grupul de jucători pe care îl coordonează s-a ridicat la un alt nivel odată cu obţinerea calificării la EURO 2024 şi că nu trebuie să se mulţumească doar cu această performanţă.

Edward Iordănescu spune că partida cu Elveţia va fi „pe viaţă şi pe moarte”, deschisă oricărui rezultat.

„Ne-am asumat acest obiectiv, dar în acelaşi timp vom întâlni un adversar cu multă calitate, care doar el ştie de ce a ajuns în această situaţie. Va fi o confruntare pe viaţă şi pe moarte pentru primul loc şi deschisă oricărui rezultat, asta este realitatea”, a afirmat Iordănescu.

România, care avea nevoie de un punct pentru a se califica, va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016.

Neînvinsă după nouă meciuri, România este liderul grupei, după ce Elveţia a remizat acasă cu Kosovo, 1-1. România va juca marţi ultimul meci din grupă, pe Arena Naţională, contra Elveţiei (21:45).

Echipe probabile

România: Moldovan - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - Răzvan Marin, Marius Marin, Stanciu - Moruțan, Alibec, Coman. Selecționer: Edi Iordănescu

Elveția: Sommer - Comert, Akanji, Elvedi, Garcia - Zakaria, Xhaka, Freuler - Steffen, Okafor, Vargas. Selecționer: Murat Yakin

Arbitru: Davide Massa, acesta secondat de asistenții Filippo Meli și Stefano Alassio.

Arbitru de rezervă - Matteo Marcenaro, VAR - Massimiliano Irrati și Valerio Marini.

