Dorinel Munteanu, antrenorul nou promovatei Oțelul Galați, amenință CFR-ul: „Va avea un meci foarte greu cu noi”

CFR Cluj revine în SuperLigă luni, 23 octombrie, cu meciul de pe teren propriu împotriva nou promovatei Oțelul Galați. Tehnicianul gălățenilor este de părere că CFR va avea un meci dificil.

Antrenorul Dorinel Munteanu/ Foto: SC Otelul Galati - Facebook

CFR Cluj va juca luni, 23 octombrie, de la ora 21:00 împotriva echipei Oțelul Galați.

Dorinel Munteanu, antrenorul gălățenilor, a declarat, vineri, că are așteptări tot mai mari de la elevii săi și le-a cerut acestora concentrare maximă înaintea ultimelor luni din acest an, dorind să obțină o clasare cât mai bună alături de Oțelul.

În acest sens, Munteanu a spus că vine la Cluj pentru a nu pierde meciul cu fosta sa formație.

„(despre meciul împotriva CFR-ului - n.red) Un meci cu o multiplă campioană a României. Un joc foarte greu, mergem să ne jucăm șansa noastră, chiar dacă multă lume nu ne dă vreo șansă. Sunt convins că CFR va avea un meci foarte greu cu noi. Ne dorim puncte, suntem pe un drum bun. Ne jucăm șansa până la finalul campionatului.

Sunt mulțumit pe jumătate, dacă pot să spun așa. După jocuri, am fi meritat să câștigăm, dar greșelile personale ne-au făcut să fim în situația asta. Cred că am fi avut 4-5 puncte în plus dacă eram mai atenți. Vreau să abordăm toate partidele până în decembrie cu o concentrare maximă, pentru că e foarte important pe ce loc termin anul. După aceea, vor mai urma alte 9 etape și putem face anumite schimbări.

Trebuie să mai aducem întăriri pentru a ne îndeplini obiectivul. Sunt mulțumit de actualul lot, dar depinde de ei ce se va întâmpla”, a declarat antrenorul pentru digisport.ro

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: