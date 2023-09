U-BT Cluj-Napoca rămâne neînvinsă după meciurile amicale din Serbia

U-Banca Transilvania a obținut un rezultat pozitiv în ultimul meci amical desfășurat în Serbia. Campioana României s-a deplasat la Belgrad și a învins-o marți seara pe Mega MIS Basket cu scorul de 83-77.

U-Banca Transilvania a obținut un rezultat pozitiv în ultimul meci amical desfășurat în Serbia/ Foto: u-bt.ro

Mihai Silvășan a început jocul cu o formulă alcătuită din Bryce Jones, D.J. Seeley, Mihai Măciucă, Jarell Eddie și Emi Cățe, iar startul disputei a fost unul echilibrat. Chiar și așa, U-BT a strălucit din punct de vedere ofensiv, dovadă fiind cele 32 de puncte marcate în primul sfert.

De notat faptul că Guzman a intrat foarte bine în joc de pe banca de rezerve, el și Seeley fiind principalii marcatori la pauză, cu 13 puncte. În a doua parte, sârbii au jucat cu intensitate și au revenit la 3 puncte.

Prin cele 19 puncte, D.J. Seeley a fost cel mai bun marcator de la U-Banca Transilvania. Karel Guzman a adăugat 16 puncte, 5 intercepții, 5 recuperări și o pasă decisivă, în vreme ce Patrick Richard și Jarell Eddie s-au evidențiat cu 11 puncte fiecare. Eddie a adăugat 10 recuperări și 5 pase decisive, iar Richard a strâns 8 recuperări și 7 pase decisive.

Din punct de vedere statistic, jucătorii de la U-BT Cluj-Napoca au izbutit procentaje de 67% la linia de pedeapsă, 41% din interiorul semicercului și 38% de la trei puncte. De asemenea, au totalizat 37 de recuperări și au distribuit 22 de pase decisive.

„Din nou a fost un meci util, am jucat cu o echipă extrem de agresivă, alcătuită din tineri talentați, cu talie. Este cunoscut acest lucru despre Mega. Am avut o primă jumătate extrem de bună, în care am executat din punct de vedere ofensiv și ne-am instalat la conducere. Am fost agresivi și ne-au intrat aruncările de trei puncte. A doua parte nu a fost atât de bună, am lăsat garda jos din punct de vedere al intensității, aspect la care trebuie să mai lucrăm. Una peste alta, a fost un meci de pregătire reușit. A fost primul joc în care a evoluat și Karel Guzman. Așteptăm cu nerăbdare amicalele din Grecia, împotriva unor adversari foarte puternici, precum AEK Atena și Panathinaikos”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj-Napoca.

