Mandorlini, după victoria cu Voluntari: „Eram pregătiți să câștigăm!”

CFR Cluj a câștigat, sâmbătă, meciul din deplasare cu FC Voluntari 4-1. Antrenorul feroviarilor a apreciat prestația jucătorilor.

Andrea Mandorlini, antrenorul CFR Cluj, declarații de presă după victoria cu FC Volunntari/Foto: Fotbal Club CFR 1907 Cluj

FC Voluntari și CFR Cluj s-au duelat, sâmbătă, în meciul din etapa a opta a Superligii, pe terenul ilfovenilor, încheiat cu scor final 1-4.

Tehnicianul CFR Cluj, Andrea Mandorlini a arătat că deși începutul meciului a fost unul dificil pentru echipa sa, mai ales din punct de vedere mental, din cauza încărcăturii nervoase, treptat echipa și-a revenit, iar golurile au început să curgă.

Oricum, CFR Cluj era pregătită să câștige în deplasare.

„Am venit să câștigăm. Am avut mai multe ocazii încă de la debutul meciului, în primul sfert de oră.

Chiar dacă jocul a mers bine, la nivel nervos nu eram sută la sută. A fost un teren dificil, cu o echipă dificilă acasă.

Sunt mulțumit, echipa se ține bine și joacă bine”, a declarat Andrea Mandorlini.

Pe parcursul minutelor care s-au scurs de la începutul duelului, rând pe rând, ambele echipe au încercat să controleze jocul, însă primul gol a fost înscris de Voluntari.

„În primele 15 minute am ratat ocazii mari, pentru că nu am fost destul de bine din cauza încărcăturii nervoase. Chiar dacă am fost puțin în dificultate, am reușit să ne revenim și să marcăm, să câștigăm”, a explicat antrenorul CFR Cluj după încheierea partidei.

Acum, feroviarii trebuie să se recupereze pentru a obține rezultate cât mai bune în meciurile ce vor urma. Mai mulți jucători din Gruia au fost convocați la echipa națională de Edi Iordănescu.

Ulterior, echipa va fi nevoită să facă față unor meciuri importante din Superliga, în condițiile în care campionatul este foarte bine echilibrat, iar CFR Cluj se află momentan pe poziția a doua în clasament, la două puncte distanță de FCSB.

„Sunt mulțumit din ce am reușit să facem pe teren. Va fi important să ne recuperăm. Cred că avem mai mult de zece jucători care vor pleca la echipele naționale. Campionatul este unul echilibrat, momentan suntem la 60% din capacitatea noastră, deci mai avem de lucru”, a explicat Mandorlini.

Echipa națională a României se pregătește pentru partidele ce vor fi disputate pe Arena Națională cu naționalele din Israel și Kosovo. Printre jucătorii convocați echipa națională figurează și trei cfr-iști. Este vorba de Daniel Bîrligea, Mario Camora și Cristi Manea. Alți jucători au fost convocați pentru echipa națională de fotbal under 21.

