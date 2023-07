Cristian Bergodi a recunoscut că echipa Rapid nu este pregătită înaintea meciului cu „U” Cluj

Antrenorul echipei de fotbal Rapid Bucureşti, Cristiano Bergodi, a afirmat într-o conferinţă de presă, că formaţia sa nu a atins potenţialul său maxim.

Cristiano Bergodi/ Foto: captură ecran video FC Rapid 1923 - YouTube

Antrenorul echipei de fotbal Rapid Bucureşti, Cristiano Bergodi, a afirmat într-o conferinţă de presă, că formaţia sa nu a atins potenţialul său maxim, precizând însă că e normal în perioada de început a campionatului.

„În a doua repriză a meciului cu Sepsi noi am căzut un pic fizic, dar este normal în această perioadă a anului, nu poţi să fii în primul meci 100%.

În aceste zile 10 zile de când sunt aici am lucrat puţin, pentru că nu se poate face o pregătire completă într-un timp aşa scurt. Mie îmi place să pregătesc bine echipa din punct de vedere tactic, mai ales că am schimbat sistemul de joc. Încet-încet ne vom îmbunătăţi randamentul ca şi celelalte echipe de altfel. În acest moment nu suntem 100%, dar este ceva normal. Încercăm să lucrăm cât mai bine tactic, pentru a pune echipa la punct. Cred că în patru-cinci săptămâni un antrenor reuşeşte să implementeze ideile lui, dar sunt încrezător, pentru că am văzut jucători receptivi. Mă bucur că există calitate pentru a juca bine, cred că putem ajunge departe”, a declarat Bergodi.

Tehnicianul italian s-a arătat încrezător că poate îndeplini obiectivele pe care le are stabilite de conducere şi a avut cuvinte de laudă la adresa tânărului jucător Cătălin Cîrjan.

„Cîrjan este un jucător tânăr, de perspectivă, dar i-am spus că trebuie să stea cu picioarele pe pământ. A făcut diferenţa în prima repriză, dar în a doua a căzut şi el ca şi ceilalţi. S-a văzut că este un jucător de care avem nevoie. Nu mi-e teamă că aş putea pierde jucători, eu antrenez jucătorii care mi se pun la dispoziţie. Eu cred că cu acest lot ne putem atinge obiectivele propuse de conducători, pentru că am venit aici pentru a face performanţă”, a afiramt Bergodi.

„Un meci dificil, împotriva unei echipe care are jucători de mare experienţă”

Referitor la partida cu Universitatea Cluj, din a 2-a etapă a Superligii, Bergodi a spus că Rapid trebuie să aibă aceeaşi mentalitate de învingător indiferent dacă joacă acasă sau în deplasare.

„Un meci dificil, împotriva unei echipe care are jucători de mare experienţă, pe unii i-am antrenat şi îi cunosc foarte bine. E un meci important pentru noi, sper să avem ambiţia să luăm cele trei puncte. Pentru că Rapid trebuie să aibă o mentalitate pozitivă, de a câştiga fiecare meci, indiferent că jucăm în deplasare sau acasă. Poate fi şi un avantaj faptul că meciul nu se joacă acasă la ei, pentru noi este mai bine că jucăm pe un teren neutru, şi nu acasă la ei”, a mai spus antrenorul echipei Rapid.

Echipa de fotbal Rapid va întâlni formaţia Universitatea Cluj, duminică, de la ora 21:30, pe stadionul Gaz Metan din Mediaş, într-o partidă din cadrul etapei a 2-a a Superligii.

