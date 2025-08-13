A XVI-a ediție a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj va fi „În locul potrivit!” (P)

Zilele Culturale Maghiare din Cluj, una dintre cele mai îndrăgite și așteptate sărbători ale comunității maghiare din Transilvania, a ajuns anul acesta la ediția a XVI-a și se va desfășura între 17 și 24 august, cu programe preliminare în 16 august.

La fel ca în anii trecuți, centrul Clujului va fi animat de peste 500 de evenimente - concerte, expoziții, tururi ghidate, spectacole de teatru, proiecții de film, activități pentru copii, târguri, întâlniri literare, activități sportive și petreceri - desfășurate în toate spațiile care au consacrat manifestarea de-a lungul anilor.

Ediția din acest an se desfășoară sub mottoul „În locul potrivit!”, o invitație la a redescoperi Clujul și comunitatea sa, ca spațiu de întâlnire, dialog și bucurie împărtășită. Tema sugerează nu doar reîntoarcerea la locurile dragi și evenimentele așteptate, ci și sentimentul că fiecare participant, fie el localnic sau vizitator, își găsește locul în marea sărbătoare culturală a orașului.

„Suntem onorați că putem fi de 16 ani organizatori ai acestei manifestări culturale și ne considerăm o comunitate în locul potrivit, în Cluj, în Transilvania, în România. În acești ani am încercat să punem pe masa comună tot ce ne-a stat în putință, aceste lucruri fiind firești pentru noi. Totdeauna am fost și rămânem o comunitate constructivă și productivă a orașului, am contribuit cu tot ce am putut la formarea lui, iar Zilele Cultuale Maghiare din Cluj cred că este o vitrină potrivită pentru valorile noastre”, a declarat Gergely Balázs, organizatorul principal al Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, la conferința de presă care a anunțat începerea festivalului.

Avanpremiera festivalului, din 16 august, va aduce primele vernisaje și spectacole, invitând publicul să intre în atmosfera sărbătorii. Printre acestea se numără Cavalcada Internațională a Dansului în Piața Unirii și deschiderea a două expoziții la Castelul Bánffy din Răscruci.

„Am pregătit un festival foarte colorat pentru acest an, cu mai mult de 525 de programe în aproximativ 76 de locuri de desfășurare. Cele mai populate și populare locuri vor fi, desigur, cele din centrul istoric al Clujului. Strada Kogălniceanu va redeveni sufletul festivalului, Târgul meșteșugăresc de aici având anul acesta un număr record de meșteșugari, mai mult de 140. De asemenea, peste 18 muzee din România și Ungaria vor expune pe Aleea Muzeelor de pe Kogălniceanu. Vom avea 10 expoziții vernisate în timpul evenimentului și în fiecare zi se va putea vizita Castelul Bánffy din Răscruci, cu ghidaj în română și maghiară. Avem și noutăți: Cinema Arta ni s-a alăturat în organizare și va fi unul dintre cele trei locuri în care vor rula 44 de filme maghiare cu subtitrare. O altă noutate absolută este Cabina de probă cu costume populare, pe Bulevardul Eroilor, unde așteptăm publicul să probeze și să vadă cum le stau costumele din Țara Călatei sau zona de câmpie a Transilvaniei”, a declarat Szabó Lilla, directoarea de programe a festivalului.

Pe toată durata Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, iubitorii de artă vor putea vizita expozițiile organizate în la Muzeul de Artă, Galeria Ars Sacra Claudiopolitana, Bastionul Croitorilor, Galeria Apáczai, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și în alte spații expoziționale din oraș. Printre acestea, un loc aparte îl ocupă evenimentele dedicate Breslei Barabás Miklós, importantă asociație artistică transilvăneană, cu o istorie ce se întinde pe aproape un secol.

Pe 17 august, Muzeul de Artă găzduiește vernisajul expoziției „Breasla Barabás Miklós 1930–2025”, un eveniment bilingv care aduce în fața publicului lucrări reprezentative semnate de membrii actuali și de artiști remarcabili din istoria breslei. Curatori sunt Portik Blénessy Ágota și Vécsi Nagy Zoltán, iar expoziția propune un dialog vizual între tradiție și tendințele contemporane din artele plastice. „În cadrul expoziției, 300 de artiști care au făcut sau fac parte din Breasla Barabás Miklós vor expune mai mult de 450 de lucrări, pe o suprafață de aproximativ 1.000 mp”, a detaliat Szabó Lilla.

În plus, Breasla este prezentă și prin ateliere interactive: între 18 și 24 august, la Donath 80, are loc „Tabăra de artă nomadă pentru adulți”, cu activități precum olăritul și confecționarea arcurilor, într-un format participativ care apropie publicul de meșteșuguri tradiționale reinterpretate. Aceste inițiative completează caracterul deschis și de colaborare al breslei, conectând arta la comunitate. Astfel, prezența Breslei Barabás Miklós la ZCMC 2025 nu este doar una expozițională, ci și una de implicare directă, prin care vizitatorii sunt invitați să descopere și să experimenteze procesul creativ.

Pe lângă aceste evenimente expoziționale, programul muzical al festivalului va include concerte de orgă, recitaluri camerale, jazz, folk, operetă, rock și pop, cu artiști și formații de renume.

Astfel, pe scena din Piața Unirii, fiecare seară va aduce două concerte, primul de la ora 19:00, iar cel de-al doilea, momentul de vârf al serii, de la ora 21:00. Miercuri, 20 august, publicul va putea asculta, de la ora 21:00, o Gală de operetă, care va încheia o seară dedicată melodiilor îndrăgite ale repertoriului maghiar. Joi, 21 august, tot de la ora 21:00, legendara formație rock Tankcsapda va aduce pe scenă energia și intensitatea care i-au consacrat. Vineri, 22 august, de la aceeași oră, trupa Intim Torna Illegál va îmbina rockul alternativ cu un show plin de dinamism, iar sâmbătă, 23 august, Geszti va oferi un spectacol complex, în care muzica și versurile se întâlnesc cu umorul și carisma artistică.

La ediția 2025, tururile ghidate vor oferi publicului ocazia de a descoperi povești, locuri și detalii mai puțin cunoscute din patrimoniul cultural și natural al regiunii. Castelul Bánffy din Răscruci se numără printre destinațiile cu cele mai multe vizite cu ghidaj în limbile română și maghiară, subsumate unor teme precum „Baronul Bánffy Ádám, baronul în salopetă” sau „Trei generații de baroni la Răscruci: familia Bánffy și implicarea ei în viața comunității locale”. Un alt punct de atracție îl reprezintă Muzeul Zoologic al Universității Babeș-Bolyai, unde vizitatorii pot explora expoziția interactivă „Albinele solitare: mici eroi ai naturii”, ghidați de biologul László Zoltán în limbile română, maghiară și engleză.

Nu va lipsi din festival nici tradiționalul tur susținut de istoricul Cosmin C. Rusu, care, de data aceasta, îi va purta pe participanți „De la Clujul maghiar la maghiarii clujeni”, într-o incursiune prin reperele culturale și de patrimoniu ale orașului.

Priveliștea orașului văzută din turnul Bisericii „Sf. Mihail” rămâne una dintre experiențele emblematice ale Zilelor Culturale Maghiare, astfel că turnul își așteaptă și în acest an vizitatorii în fiecare zi a festivalului.

Strada Mihail Kogălniceanu, cunoscută drept „inima festivalului”, va reuni, și la această ediție, un mozaic de activități și întâlniri culturale. Aici se vor regăsi Târgul meșteșugăresc, cu produse lucrate manual de artizani locali și internaționali, Târgul de carte, care aduce editori și autori în dialog direct cu publicul, și Aleea muzeelor, unde instituții de profil își vor prezenta colecțiile și proiectele într-un format accesibil și interactiv. Atmosfera va fi completată de recitaluri camerale și jazz, la folk și pop, de spectacole de teatru stradal și de ateliere pentru toate vârstele, transformând zona pietonală într-un spațiu viu, plin de culoare, sunet și povești.

Și în acest an, în Grădina cu ruine de pe strada Kogălniceanu, copiii vor descoperi și anul acesta un sat medieval plin de povești și activități, iar adulții de vor bucura pe strada Potaissa care va redeveni Strada Vinului, de vânzări și degustări de vinuri din România și Ungaria.

Nu va lipsi din program alergatul, un sport îndrăgit de participanții la festival. Astfel, sâmbătă, 23 august, începând cu ora 10:00, va avea loc cea de-a șaptea ediție a Crosului Donaton. Pe locurile deja consacrate, în Parcul Național Etnografic „Romulus Vuia” și pe cărările pădurii Hoia, patria legendei lui Donat, alergătorii își vor măsura rezistența în 11 categorii diferite, pe patru distanțe: 1, 5, 10 și 21 de kilometri. Cei interesați se pot înscrie pe site-ul www.donaton.ro până pe 21 august, ora 12:00.

Festivalul se va încheia duminică, 24 august, cu un concert susținut de îndrăgitul Zorán, o producție de gală menită să reunească întreaga comunitate în inima orașului înainte de închiderea oficială a ediției.

Programul complet al Zilelor Culturale Maghiare din Cluj 2025 este disponibil pe www.zilelemaghiare.ro și pe paginile de social media ale evenimentului.

Zilele Culturale Maghiare din Cluj sunt organizate de Asociația Zilele Culturale Maghiare din Cluj, în colaborare cu Asociația Clujul Comoară, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca.