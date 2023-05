Ovidiu Sabău, reacții după meciul „U” Cluj-FC Botoșani: „Îmi vine să râd”

„U” Cluj și FC Botoșani au remizat în etapa 7 din play-out-ul Ligii 1, scor 0-0. Sabău s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut și le-a reproșat jucătorilor evoluțiile din partea secundă.

Universitatea Cluj și FC Botoșani au remizat, sâmbătă, în etapa 7 din play-out-ul Ligii 1.

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj, s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut, însă le-a reproșat jucătorilor săi evoluțiile din a doua parte a meciului.

„Suntem foarte mulțumiți, e greu să joci aici. Am fost destul de timorați la început, apoi am avut câteva acțiuni. Prima repriză ne-a aparținut, dar în a doua ne-am retras, n-am mai avut curaj să jucăm, să ținem de mingi, am încercat să jucăm doar pe contraatac.

A fost și teama de a nu primi gol, având experiența meciului cu Voluntari. E un punct care, cu siguranță, ne va ajuta foarte mult.

O să vedem la sfârșit nivelul, am avut meciuri bune și meciuri modeste, greșeli mari care ne-au costat, dar, una peste alta, cred că am avut un parcurs bun pentru nivelul nostru, mai ales că am ajuns și în finala Cupei (…) Când aud de oboseală la sportivi de performanță, îmi vine să râd. Doar asta faci. Dacă așa considerăm, că suntem obosiți, mai ales că facem ce ne place, ok”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

În urma rezultatului obținut, FC Botoșani a acumulat 28 de puncte și ocupă locul 10 în play-out. De cealaltă parte, „U” Cluj este pe poziția a 12-a și are cu 5 puncte mai mult decât Chindia, cea care se situează pe primul loc al barajului pentru retrogradare.

