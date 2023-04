Fostul portar al CFR Cluj, Nuno Claro și-a găsit chemarea dupa cariera de fotbalist: „Nu mă gândeam niciodată că o să rămân în România, dar toate s-au întâmplat să fie așa”

Nuno Claro a ales alt drum după ce și-a încheiat cariera de fotbalist.

Nuno Claro în vremea în care evolua ca portar /FOTO: Nuno Claro - Facebook

Nuno Claro, în vârstă de 46 de ani, fostul portar al echipei CFR Cluj și multiplu campion al României, a luat o decizie importantă în viața sa. A renunțat la Portugalia natală și s-a mutat definitiv în Cluj-Napoca alături de soția sa, Teodora, o româncă. Cei doi au preluat în grijă un restaurant și o pensiune lăsată moștenire, situate în apropiere de Cetățuia din Cluj.

În anul 2007, Nuno Claro a sosit la Cluj-Napoca, fiind transferat la CFR, unde a jucat pe postul de portar. Acesta a avut apariții în toate ligile din Portugalia, de la A până la D. În primul său sezon la CFR, Nuno Claro a obținut titlul de campion al României, urmat de încă două trofee în 2010 și 2012. După ce și-a încheiat cariera la echipele ACS Poli și Olt Slatina, acesta s-a întors în Portugalia, dar a decis că inima sa îi aparține Clujului.



„Mă simt la Cluj ca la mine acasă, în Portugalia. Nu mă gândeam niciodată că o să rămân în România, dar toate s-au întâmplat să fie așa, iar acum sunt foarte fericit pentru alegerea pe care am făcut-o”, a spus Nuno Claro pentru gsp.ro.



După ce-a spus stop fotbalului, fostul portar recunoaște că a fost greu la început.



„A fost dificil la început, mai ales că am făcut 14 ani fotbal de performanță. Visam terenul, mă trezeam dimineața și nu mai aveam niciun rost”, a adăugat Nuno.



Dar alături de soția sa, Teodora, a decis că e momentul să facă un pas în carieră și-a intrat în afaceri: „Suntem de 11 ani împreună, mi-a fost mereu aproape, cu ajutorul ei m-am adaptat în România. Ea a fost unul dintre principalele motive pentru care m-am stabilit în țara voastră", spune Nuno.

Un nou început

Fostul portar spune că este bucuros de decizia luată de a intra în afaceri alături de soția sa.



„Soția mea a pornit afacerile aici, după ce-a moștenit acest restaurant. Este un business din 1993, chiar dacă la început a avut altă locație. Am ales că ne mutăm aici, pe Cetățuia, în ianuarie 2013. Este o afacere de familie, ne simțim foarte bine. Aici lucrează unchiul meu, cumnatul, dar și un nepot. Lucrăm toți împreună ca să avem un restaurant frumos și să primim clienții așa cum se cuvine”, dezvăluie fostul portar.



Obișnuit să apere poarta CFR-ului, Nuno Claro are alte responsabilități acum.



„Eu sunt toată ziua prezent aici și mă ocup de câte puțin din tot. De exemplu, dimineața plec să fac cumpărăturile, să aprovizionez restaurantul. Să caut cele mai bune legume, cea mai proaspătă carne pentru că noi vrem să avem calitate pentru clienții noștri la restaurant. E un lucru bun că soția mea lucrează și ea aici. Suntem mereu împreună și ne simțim foarte bine pentru că suntem nedespărțiți”, recunoaște Nuno.



După ce i-a mers bine cu restaurantul, fostul portar al CFR-ului a decis să își extindă afacerea.



„Așa am decis să deschidem și câteva camere aici, de cazare. E o bucurie când știu că aici vin mulți suporteri, chiar și ai CFR-ului, și-mi place mereu să stau cu ei la povești. Trecerea nu știu dacă a fost dificilă pentru mine pentru că am avut soția alături și m-a ajutat mult”, a adăugat Nuno.

Pasiunea continuă pentru fotbal

Nuno este dedicat în totalitate industriei HoReCa, dar își dorește să se întoarcă și pe teren. Cu toate acestea, el este hotărât să nu accepte prima ofertă care îi apare și să nu își dedice timpul și energia decât pentru un proiect care să fie cu adevărat serios și care să-i provoace pasiunea.



„Fotbalul încă mă tentează, mai ales că am fost special în Portugalia ca să obțin licența B. Am și antrenat trei ani în Grecia, apoi am revenit în România, când am lucrat la Centrul de copii și juniori al CFR-ului, apoi la Gaz Metan.



Aș vrea să mă întorc în fotbal, chiar aș accepta o nouă oportunitate. Îmi place și postul de antrenor principal, dar mă simt mult mai bine ca antrenor de portari. Aș acceptat ceva doar dacă ar fi un proiect serios”, spune fostul portar.



Nuno Claro afirmă că este un fan înfocat al bucătăriei românești.



„Îmi place la nebunie mâncarea românească! Era culmea să nu-mi placă, după mai bine de zece ani petrecuți aici! Sarmalele, în special, îmi plac cel mai mult. Oricum, când mergem în vacanțe și ne relaxăm, îmi place să-mi ajut soția să gătească. M-a prins și pe mine pasiunea asta a gastronomiei”, conform sursei citate.



