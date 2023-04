Atacantul CFR-ului, Emmanuel Yeboah vrea să o ia pe urmele lui Lewandowski: „Când am auzit că urma să semnez cu CFR nu am putut să dorm”

Emmanuel Yeboah spune că unul dintre idolii săi este polonezul Robert Lewandowski.

Emannuel Yeboah sărbătorind un gol alături de colegii săi /FOTO: CFR Cluj - Facebook

Emmanuel Yeboah, atacantul ghanez de la CFR Cluj, a avut o ascensiune rapidă la clubul românesc și are ca idoli în fotbal pe Robert Lewandowski și Asamoah Gyan. Într-un interviu acordat, Yeboah a declarat că își dorește să devină cel mai bun atacant din istoria fotbalului.

„Îmi place stilul lor și întotdeauna am vrut să marchez. De aceea îmi modelez jocul în jurul lor deoarece ei au înscris foarte mult", a spus Yeboah pentru GhanaSoccerNet.

În același interviu, fotbalistul în vârstă de 20 de ani a povestit despre emoțiile prin care a trecut înainte de a semna cu CFR Cluj. Deși nu a fost ușor să ajungă la un club mare din Europa, Yeboah spune că visul său nu se oprește aici și își propune să ajungă la nivelul lui Victor Osimhen.

„Când am auzit că urma să semnez cu CFR Cluj nu am putut să dorm. Nu a fost ușor pentru mine deoarece am vrut să călătoresc în Europa și să joc pentru un club mare, dar visul nu se oprește aici, vreau să ajung ca Victor Osimhen", a completat Yeboah.

În acest sezon, Yeboah a reușit să înscrie 3 goluri în cele 40 de meciuri disputate pentru CFR Cluj în toate competițiile.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: