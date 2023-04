Leo Meindl, baschetbalistul U-BT, despre cum s-a acomodat în România: „Mai întâi, știam de Dracula, apoi v-am descoperit”

Leo Meindl a povestit despre cum s-a acomodat de la venirea în România.

Leo Meindl în meciul cu Voluntari /FOTO: U-BT - Facebook

Léonardo Meindl, în vârstă de 30 de ani, este unul dintre jucătorii cu care U-BT Cluj își propune să câștige al treilea titlu consecutiv în campionatul de baschet masculin din România. Însă competiția din actualul sezon este mult mai intensă și mai strânsă, deoarece alb-negrii trebuie să recupereze ecartul față de CSM Oradea, iar Rapid București și FC Voluntari se află la o distanță mică.

Brazilianul cu o înălțime de 2,01 metri a sosit pe malul Someșului în miezul verii trecute, după ce a jucat un sezon în puternica ligă spaniolă în 2020/2021, în afara țării sale.

Leo Meindl s-a prezentat suporterilor de baschet din România, într-un interviu dat pentru gsp.ro, dezvăluindu-le cum se simte trăind zi de zi alături de aceștia, în calitate de jucător al echipei U-BT Cluj.

Diferențele de cultură

Baschetbalistul spune că proiectul clubului este să câștige toate competițiile interne și să aibă un parcurs cât mai bun în cupele europene.



„Proiectul nostru este să fim campioni, să câștigăm toate competițiile interne, să avem un parcurs cât mai bun în Europa”, a declarat Leo Meindl pentru sursa citată.

Meindl spune ca există diferențe semnificative între România, Spania și Brazilia.

„Începând de la cultură, de la atâtea feluri de mâncare, hrana fiind foarte importantă pentru sportivii profesioniști, vremea este diferită în Brazilia. În funcție de zonele în care locuiești, sunt multe tipuri de oameni, atât în țara mea, cât și în Spania. Vremea în România este mai rece decât în Spania, mie îmi place mai cald.



În Brazilia este în creștere, se dezvoltă, nu avem o ligă importantă acolo. Așa, și-n România, nu este una de top în Europa, dar în niciun caz nu este la urmă. Fiecare se luptă pentru a-și face loc, să fie sus. N-aș putea spune că este undeva la mijloc, nu vreau să dau verdicte, important este că mă simt bine la U-BT Cluj, am evoluat în campionatul românesc, în cupele europene, am observat intenții bune pentru competiția internă. Fiecare vrea să crească nivelul ligii, la fel ca în Brazilia. În Spania, da, este unul dintre cele mai tari campionate din Europa și din lume. Sincer, mie mi-a plăcut baschetul în fiecare țară în care am jucat”, a mai adăugat brazilianul.

Leo Meindl: „Tatăl meu, apoi Michael Jordan”

Brazilianul spune că încearcă să devină mai bun pe zi ce trece.



„Încerc să-mi dezvolt abilitățile și baschetul cât mai mult, dar și să mă bucur de fiecare zi, încerc să nu pun multă presiune pe mine indiferent de situație. La Cluj Napoca toți se gândesc doar la cum să fim campioni din nou, noi, jucătorii, oricum punem presiune maximă pe noi. Asta e bine. Ne ajută ca să ne focusăm pentru a câștiga un nou titlu. Cât despre adversari, treaba lor... ”, a adăugat Leo Meindl.

Acesta a adăugat ca idolul său în viață este tatăl său, apoi Michael Jordan.

„Tatăl meu. Și el a fost jucător de baschet, apoi a devenit antrenor. Este idolul meu. Apoi, urmează Michael Jordan. Când eram copil, îl urmăream, și-mi doream să fiu un sportiv mai bun, un om mai bun. Dar, mai presus de oricine, tata este numărul 1 pentru mine. El m-a învățat totul despre viață, tot ceea ce știu i se datorează. Ce a aflat despre România.



Cred că cea mai importantă idee e aceea de a fi un om mai bun în fiecare zi. Baschetul este o parte din viața de zi cu zi, este un mod de a te întreține, dar să fii o persoană bună, zi de zi, rămâne cel mai important. Încerc să devin mai bun ca om”, a spus brazilianul.

Jucătorul celor de la U-BT spune că nu urmărește NBA-ul din cauza diferenței de fus orar.

„La NBA nu prea mă uit. Sunt diferențe mari de fus orar. Când se joacă acolo, probabil, eu dorm la Cluj, așa că nu pot. Echipa preferată este cea la care evoluez acum”, a adăugat Leo.

România, țara lui Dracula

Leo spune că în Brazilia, România nu este prea cunoscută, însă i s-a spus că românii sunt ospitalieri și că mâncarea este delicioasă.



„Am încercat să întreb mai mulți până să ajung în România, nu se cunosc multe lucruri despre țara voastră în Brazilia. Mai întâi, am întrebat despre mâncare, despre cum sunt oamenii, cum este vremea. Mi s-a zis: «Stai liniștit, oamenii sunt buni, ospitalieri, iar mâncarea este delicioasă!». Mi s-a mai spus că România este apropiată ca stil de viață de Spania. În Brazilia, nu cunoaștem prea multe lucruri despre România, Serbia sau Slovenia, despre această parte a Europei.



Am auzit numai lucruri bune despre România, de aceea am venit la Cluj Napoca. Iar ceea ce mi s-a spus este conform cu realitatea. Mă simt foarte bine aici, din toate punctele de vedere”, a adăugat Brazilianul.

Brazilianul spune că a auzit multe povești despre Dracula.



„În Brazilia, auzi multe despre Dracula, multe povești. Este faimos! Dar nu știi că este din România. Apoi afli că este un personaj dintr-o carte, că este ficțiune, da, da. Dar apare și-n istorie... În fine, nu este real, dar e foarte faimos. Brazilienii, cei mai mulți, cunosc povestea, dar nu știu că e din România”, a spus baschetbalistul.

Palmaresul lui Meindl cu naționala Braziliei:

Locul 3 la FIBA Campionatul Sud-American în Venezuela (2014)

Locul 1 la Jocurile PanAmericane la Toronto (2015)

Locul 2 la FIBA Campionatul Sud-American în Venezuela (2016)

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: