Fostul golgheter al CFR Cluj, despre convocarea la echipa națională: „Naționala e cel mai mare regret al meu”

Cosmin Tilincă, fostul atacant al CFR Cluj, a vorbit despre convocarea la echipa națională.

Cosmin Tilincă a jucat la CFR Cluj la mijlocului anilor 2000 /FOTO: Cosmin Tilincă - Facebook

Cosmin Tilincă, fostul atacant al CFR Cluj, a avut ocazia să cochetze cu echipa națională în anul 2005, în timpul perioadei în care evolua pentru echipa din Gruia. Din păcate, o accidentare suferită în ultimul moment l-a împiedicat să debuteze pentru naționala României.

La 43 de ani, fostul fotbalist își amintește cu emoție de momentul în care a primit convocarea din partea selecționerului Victor Pițurcă. Cu toate acestea, înainte să poată debuta, a suferit o ruptură musculară care l-a scos din echipa națională.

Cu toate că medicul echipei naționale, Pompiliu Popescu, i-a comunicat că nu va putea juca în partida amicală împotriva Coastei de Fildeș, selecționerul a insistat să îl ia cu echipa, pentru a vedea cum decurge o astfel de acțiune a naționalei.

„Naționala e cel mai mare regret al meu. Am venit la lot după un meci obositor cu Steaua în campionat, câștigat de noi cu 1-0. Seara, după ce am plecat de la stadion, am fost anunțat că trebuie să mă prezint a doua zi la lot. Am plecat la București, nu știam nimic, eram copleșit de emoții, aveam trac, nu știam pe unde să mă duc.

În fine, am ajuns la Mogoșoaia, unde am făcut niște antrenamente foarte plăcute, am jucat și un meci-școală, cu Sportul Studențesc. Fiind prima dată la națională, am neglijat partea de refacere prin masaj. Chivu stătea în jacuzzi, iar mie mi-a fost rușine să cer un masaj la picioare”, a povestit Tilincă pentru gsp.ro.



Accidentarea care l-a ținut pe margine

Fostul fotbalist a povestit despre accidentarea suferită în cantonamentul echipei naționale care l-a impedicat să își facă debutul.

„La meciul cu Sportul, la un sprint prelungit, am simțit o înțepătură în spatele coapsei și, din păcate, a fost o ruptură fibrilară. Domnul doctor Pompiliu Popescu mi-a zis că nu mai pot să joc (n.r. – cu Coasta de Fildeș). Atunci, Pițurcă mi-a spus să vin totuși cu echipa în Franța, unde s-a jucat amicalul cu Coasta de Fildeș, să văd atmosfera, să văd cum se pregătesc meciurile, să fac recuperarea cu Pompiliu Popescu.

Dorinel Munteanu (n.r. – antrenor-jucător la CFR în acea perioadă) a intervenit și mi-a zis să merg acasă, la Cluj, pentru că aveam meci greu etapa viitoare, cu Rapid. Pițurcă mi-a zis să decid eu și am hotărât să mă duc cu naționala în Franța”, a mai adăugat Tilincă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: