Simone Scuffet, avertisment pentru apărarea CFR Cluj: „Nu trebuie să jucăm astfel de meciuri, pe muchie”

Portarul CFR Cluj, Simone Scuffet a comentat apărarea echipei sale din partida cu Rapid.

Simone Scuffet, a fost un om crucial pentru campioana României în meciul cu Rapid care s-a încheiat cu scorul de 2-2. Deși a încasat două goluri, Scuffet a reușit să salveze alte două ocazii periculoase ale echipei adverse, care ar fi putut să ducă la un scor mult mai mare pentru Rapid. În timpul meciului, Costache a ratat ocazia de a marca prin plasarea mingii pe lângă poartă, Ioniță a luftat și Dugandzic a fost blocat de Braun.

La finalul meciului, Scuffet a atras atenția asupra slăbiciunilor defensive ale echipei sale, avertizându-și coechipierii să nu se lase afectați de rezultatul final. Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a subliniat și el problemele defensive ale echipei, acordând o notă scăzută apărătorilor săi, cu excepția lui Braun.

„Am fost și norocoși, și ghinioniști în acest meci. Nu trebuie să jucăm astfel de meciuri, pe muchie. În ultima secundă a unui meci se poate întâmpla orice. Trebuia să securizăm partida până atunci. Am riscat mult, uneori poate să iasă ceva pozitiv, dar aici putea ieși negativ, ne putea costa și acest punct.

A mai salvat Braun, am avut și noroc, am mai apărat și eu, a fost un mix de mai multe situații. Nu trebuie să mai riscăm! A fost un meci în care se putea întâmpla orice, puteam să-l câștigăm, dar să-l și pierdem, pentru că am avut acel gol anulat și, sincer, nici nu știu ce a fost.

Dar în acest meci, cred că am riscat prea mult. De asemenea, la ultima fază a fost incredibil, când noi nu trebuia să riscăm așa mult. Noi vrem să câștigăm toate meciurile, dar nu e posibil când riscăm așa”, a spus Scuffet.

Portarul italian a comentat și decizia controversată a arbitrilor.

„Am văzut o singură fotografie după meci, vizavi de acea fază cu golul nostru anulat. Nu vreau să-i blamez pe arbitri, e totul în acțiune, rapid. Am văzut în acea poză că a fost foarte aproape, extrem de strâns, deci nu știu ce să spun”, a mai adăugat Scuffet.

