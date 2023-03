Petrescu, dezlănțuit. „Vor să cureţe CFR-ul! E viciere de rezultat”

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a fost supărat pe arbitraj, dar şi pe fundaşii săi după meciul de duminică, încheiat la egalitate, 2-2 cu Rapid.

Dan Petrescu, surs[ foto Facebook CFR 1907 Cluj-Napoca

„E gol, clar! Eu am vrut VAR-ul în România, degeaba l-am vrut! N-am înţeles unde-i ofsaidul, cine e în ofsaid… pe toate liniile din lume se vede clar… Ăia de la VAR nu ştiu la ce se uită! Se uită ca să-i cureţe pe CFR, la asta se uită! Este posibil să anulezi golul ăsta? Nu zic că meritam victoria, dar dă-mi ce-i al meu. Atâta vreau! M-am supărat rău! Stă un minut să zică că e ofsaid, nu a fost nici un ofsaid! De unde ofsaid? E viciere de rezultat, sută la sută! Cei de la VAR să plătească… dar degeaba, mie îmi trebuiau două puncte. Nu zic că meritam victoria, dar ăsta a fost gol! Restul e cancan.

Eu ştiam că aşa e înainte de pauză, aşa-i mereu! Nici nu mai vreau pauză. Se duc la naţională vedetele noastre şi… uită să mai joace. Unii sunt liberi, unii pleacă la naţională şi ne merităm soarta până la urmă! Cred că d-aia nu a fost gol, că dacă era spiritul bun… Fiecare se gândeşte la ce trebuie să facă, nu la meciul ăsta! Băieţii sunt cu capul în nori, au fost cu capul în nori. Mai ales cei patru fundaşi. Cei patru fundaşi nu au fost bine azi deloc, niciunul! Trebuie să-şi asume, să mai zică şi ei că am jucat prost! Dacă nu zic, e grav! Toţi patru! Singurul care a intrat bine e Braun, s-a salvat, restul… Toţi au fost foarte, foarte slabi! Nu merită la nicio naţională după cum au jucat azi! Nu merită! Noi luăm două goluri pe meci şi tu eşti jucător la naţională, de la CFR! Camora nu ştiu ce are, are ruptură… A jucat puţin accidentat şi s-a văzut!

Jucătorii Rapidului nu ne-au surprins, au fost mai buni unu la unu, asta e clar. Iar fundaşii noştri, toţi patru, daca sunt sub nivel, nu ai cum să câştigi nici un campionat, nici un meci. E bine că am luat un punct şi n-am pierdut, când nu pierzi e bine. Şi până la urmă suntem la două puncte de Farul.

Dar, la întoarcere va fi iar foarte greu! Vor veni târziu, cei de la Craiova am înţeles că nu au nici un jucător la lot, se pot pregăti bine. Nu am cum să pregătesc meciul bine, asta e clar, şi poate spirit şi noroc – să facem ceva. Pentru că dacă nici în meciul al doilea nu scoţi un rezultat pozitiv va fi greu să avem pretenţii în continuare”, a declarat Dan Petrescu.

Echipa CFR Cluj a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia Rapid Bucureşti, în ultimul meci al primei etape din play-off.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: