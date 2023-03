Transferul lui Jo la CFR Cluj nu a picat definitiv. Neluțu Varga: „Hai să nu ne grăbim”

Neluțu Varga spune că nu a picat definitiv transferul brazilianului Jo la CFR Cluj.

Transferul lui Jo nu a picat definitiv /FOTO: SC Corinthians - Facebook

CFR Cluj a explicat, miercuri seara, că brazilianul Jo (35 de ani) nu a semnat încă un contract cu campioana României din cauza unor probleme legate de starea sa fizică. Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, a dezvăluit că transferul nu este anulat definitiv, dar jucătorul trebuie să treacă printr-o serie de teste pentru a putea semna un contract.

Varga a explicat că nu dorește să întâmpine probleme similare cu cele avute în trecut cu un alt brazilian, Julio Baptista. El a adăugat că transferul lui Jo poate fi încă posibil, cu condiția ca jucătorul să accepte să efectueze teste fizice care să determine nivelul său actual, ținând cont că înainte de apariția oportunității de a semna cu CFR, Jo se retrăsese din fotbal.

„Hai să nu ne grăbim şi să aruncăm cu vorbe, că a picat transferul lui Jo, pentru că eu sunt cel care decide şi am ultimul cuvânt. Eu sunt cel care trebuie să mă conving de nişte lucruri, că eu plătesc.

Iar eu vă spun acum care e adevărul cu acest jucător. Eu nu mai vreau să iau ţeapă, aşa cum am luat cu Baptista. Ştiţi foarte bine ce am păţit cu ăla şi ştiţi cât am plătit unuia care aproape că venise în concediu la Cluj.

Acum, să revenim la problema Jo. El a crezut că vine aici la noi şi semnează contractul pe loc. Stai un pic, că tu ai 35 de ani. Eu nu pot să semnez cu tine pe doi ani sau trei fără să mă conving de nişte lucruri.

Eu am nevoie de tine pe teren imediat, nu peste o lună sau două. I-am dat două săptămâni să treacă de nişte teste. Iar dacă le trece, atunci voi lua decizia finală. Însă, el a vrut să pună presiune pe noi şi să ne facă să semnăm pe loc.

El ne-a spus că nu e venit în probe şi că el nu e amator ca să îl punem noi să facă acele teste. Eu i-am zis să se mai gândească şi că are două săptămâni să facă acele teste. Dacă acceptă, atunci e OK.

Eu consider că noi suntem în continuare în negocieri cu el. Dar, dacă nu acceptă acele teste, atunci nu facem transferul”, a declarat Neluţu Varga, conform orangesport.ro

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: