CFR Cluj, meci complicat la Sf. Gheorghe cu Sepsi în penultima etapă din sezonul regulat

CFR Cluj va face deplasarea luni seara la Sfântu Gheorghe pentru partida cu Sepsi. Meciul va fi unul complicat pentru că echipa care va pierde își va face viața mai grea în ultima etapă.

CFR Cluj va avea o deplasare complicată la Sf. Gheorghe în penultima etapă din sezonul regulat al Superligii. Elevii lui Dan Petrescu vor întâlni o echipă motivată care se bate la play-off.

Situația este tensionată pentru Sepsi, care riscă să piardă locul în play-off. Echipa are doar un punct în plus față de U Craiova 1948, iar ultima etapă le va aduce o deplasare la București pentru a juca împotriva FCSB-ului. Cu toate că nu este un meci ușor, Sepsi va trebui să lupte pentru a obține cele trei puncte, pentru a-și asigura un loc în play-off.

Pe de altă parte, U Craiova 1948 se află la un singur punct în spatele lui Sepsi și se pregătește pentru un meci în deplasare la Sibiu, împotriva echipei Hermannstadt, un meci teoretic mai simplu.

CFR Cluj nu-și poate permite nici ea să piardă în ultima etapă, deoarece ar rămâne pe locul 2 înaintea jocului cu „U” Cluj.

Pe lângă meciurile decisive pentru play-off și titlu, ultima etapă de campionat aduce și o decizie importantă în cazul apelului depus de U Craiova 1948, după ce Comisia de Disciplină a acordat 3-0 la masa verde în urma meciului direct cu Sepsi, întrerupt din cauza scandărilor xenofobe.

În plus, ultima etapă aduce și alte meciuri importante, precum cel dintre Farul și Rapid, adevărate finale pentru încheierea celor 30 de etape ale campionatului.

Dan Petrescu ia apărarea echipei sale după acuzațiile de favoritism

Antrenorul CFR Cluj ia apărarea echipei sale după ce aceasta a fost acuzată că a fost favorizată de către deciziile din camera VAR, în acest sezon.

„Nu înțeleg de ce s-a zis că au fost greșeli pro CFR, pentru că acele greșeli au fost întoarse de VAR. Penalty, care n-a fost, am ratat. Am dat gol, s-a dat fault. Am luat roșu, până la urmă n-au fost greșeli.

S-a spus că a fost un penalty la Sava și un penalty la Lovro (n.r. Cvek). Cred că mai clar a fost penalty-ul la Lovro. CFR n-a fost avantajată în niciun caz la acel meci.

A fost o exagerare, pentru că CFR a fost dezavantajată tot sezonul. Acum se încearcă, înainte de play-off, să se spună că CFR e avantajată de arbitri. Dar statistica spune altceva!

Se pune presiune invers, pentru că nu mai suportă nimeni să fie CFR pe primul loc, asta e clar. S-a plictisit toată lumea de noi!

Va fi război în play-off, și cu VAR, și fără VAR. Am crezut că dacă vine VAR-ul va fi liniște, dar m-am înșelat”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă premergătoare meciului.

CFR Cluj o va întâlni pe Sepsi luni seara de la ora 20:30.

