U-BT Cluj-Napoca, victorie clară în deplasarea de la Timișoara. Silvășan: „Îmi place cum am jucat tot meciul”

U-Banca Transilvania a reluat campionatul cu o victorie convingătoare, obținută miercuri seară pe parchetul Sălii Constantin Jude din Timișoara.

U-Banca Transilvania a reluat campionatul cu o victorie convingătoare, obținută miercuri seară pe parchetul Sălii Constantin Jude din Timișoara. Baschetbaliștii lui Mihai Silvășan s-au impus în fața alb-violeților cu scorul de 83-59.

Deși n-au putut miza pe Stipanović și Meindl, clujenii au avut intensitate încă din primele minute.

Timișorenii au egalat, apoi chiar au condus cu 15-10, dar U-BT Cluj a răspuns printr-un parțial de 0-9, concretizat prin slam dunk-ul lui Jones. JJ a anunțat astfel o seară productivă și a pus probleme în permanență defensivei adverse. În sfertul al doilea U-BT Cluj a mers la 13 puncte grație reușitei lui Kasey Shepherd și nu au mai cedat. U-Banca Transilvania a condus inclusiv cu 25 de puncte, așa că a repurtat un nou succes în Liga Națională.

Din punct de vedere statistic, alb-negrii au înregistrat un procentaj de 72% la aruncările din interiorul semicercului, 21% de la mare distanță și 80% de la linia de pedeapsă. Totodată, campionii României au contabilizat 42 de recuperări și au distribuit 16 pase decisive.

„Îmi place cum am jucat tot meciul. Am avut o mentalitate corectă, ne-am apărat foarte bine și nu am lăsat coșuri ușoare. Acesta era unul dintre obiectivele noastre. Mi-a fost puțină teamă de acest meci deoarece am evoluat fără doi jucători fizici. În plus, am revenit după o perioadă lungă în care nu ne-am putut antrena tot timpul 5/5. Îi felicit pe băieți pentru modul cum au evoluat în această partidă. Urmează un meci greu cu Voluntari și trebuie să ne recuperăm pentru a fi apți”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj.

