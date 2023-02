Lionel Messi a fost numit cel mai bun jucător al anului de către FIFA

Lionel Messi a fost votat drept cel mai bun jucător al anului datorită rezultatelor la echipa națională și de club.

Lionel Messi a condus Argentina către titlul mondial la finalul anului trecut /FOTO: FIFA WORLD CUP - Facebook

Argentinianul Lionel Messi a fost inclus pentru a 16-a oară, un record, în echipa ideală a anului 2022 votată de FIFA şi FIFPRO şi anunţată luni seara, la Paris, în cadrul galei premiilor The Best FIFA.





Messi a fost preferat în faţa celorlalţi doi finalişti, atacanţii francezi Kylian Mbappe (PSG) şi Karim Benzema (Real Madrid), cel care a cucerit Balonul de Aur în 2022. Sud-americanul nici nu s-a aflat între cei 30 de finalişti al „Balonului de Aur”, decernat în toamnă de France Football.



Leo Messi a mai câştigat acest trofeu, The Best FIFA, o singură dată, în 2009, fiind finalist în 2016, 2017, 2020 şi 2021, potrivit EFE. El este al treilea jucător care îşi trece în palmares de două ori acest premiu, după Cristiano Ronaldo şi Robert Lewandowski.



Pentru acest trofeu, acordat pentru performanţele realizate între 8 august 2021 şi 18 decembrie 2022, au votat selecţionerii şi căpitanii echipelor naţionale, precum şi jurnalişti de pe tot globul.



Messi a marcat 7 goluri pentru Argentina la CM 2022, fiind artizanul câştigării trofeului, a treia Cupă Mondială din istoria Argentinei, după cele din 1978 şi 1986. El a obţinut şi ''Balonul de Aur'' pentru cel mai bun jucător al turneului, după cel obţinut în 2014.

Câştigător al Cupei Mondiale cu echipa sa naţională, în decembrie, în Qatar, Messi, a fost desemnat cel mai bun jucător al sezonului trecut, în cadrul galei Premiile The Best FIFA, luni seara, la Paris.



La PSG, Messi a reuşit să câştige primul său titlu de campion al Franţei, în 2022, având evoluţii net superioare faţă de cele din primul sezon după despărţirea de FC Barcelona.



Messi se afla până acum la egalitate cu portughezul Cristiano Ronaldo, dar acesta nu a mai reuşit să prindă ''unsprezecele'' mondial după un an cu numeroase probleme. Lusitanul a ratat pentru prima oară din 2006 nominalizarea.



Thibaut Courtois, Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Casemiro şi Karim Benzema au fost incluşi în premieră în echipa ideală, croatul Luka Modric este la a şasea prezenţă, fiind depăşit doar de Dani Alves (8), Andres Iniesta (9), Sergio Ramos (11), Ronaldo (15) şi Messi (16).



Kylian Mbappe, care a lipsit în 2020 şi 2021, a revenit în ''World XI'', în timp ce Erling Haaland a bifat a doua prezenţă consecutivă. Virgil van Dijk şi Kevin De Bruyne au reuşit a treia includere în echipa ideală a anului.



Primul 11: Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgia) - Joao Cancelo (Manchester City/Bayern Munchen/Portugalia), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Maroc), Virgil van Dijk (Liverpool/Olanda) - Casemiro (Real Madrid/Manchester United/Brazilia), Kevin de Bruyne (Manchester City/Belgia), Luka Modric (Real Madrid/Croaţia) - Karim Benzema (Real Madrid/Franţa), Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City/Norvegia), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Franţa), Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Argentina).



Pentru FIFPRO World 11 au votat exclusiv fotbaliştii profesionişti din toată lumea, prin intermediul unei platforme digitale (8 august 2021-18 decembrie 2022), alegând cei mai buni trei jucători, în opinia lor, în sezonul 2021/22, pe compartimente - portar, fundaş, mijlocaş, atacant.

