Chiar dacă CFR a marcat 5 goluri împotriva Petrolului, Petrescu rămâne nemulțumit: „Nu luăm campionatul”

CFR Cluj a învins-o pe Petrolul Ploieşti cu scorul de 5-2 (1-0), luni seara, într-un meci din SuperLigă. Antrenorul CFR-ului a fost extrem de supărat la finalul partidei.

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, s-a arătat extrem de supărat la finalul partidei.

„Bursucul” a fost revoltat de decizia lui Găman de a nu acorda penalty la scorul de 1-0, deși a fost chemat la monitorul VAR și de faptul că ardelenii au primit două goluri, iar, în opinia sa, în acest fel CFR nu mai poate câștiga titlul.

„Mă bucur că am marcat cinci goluri, puteam să mai marcăm, am avut multe ocazii. Adversarul a fost foarte bine organizat în prima repriză. Au fost agresivi, au creat probleme. Păcat că nu am primit penalty la 1-0. E a doua oară când CFR primește penalty la VAR, dar arbitrul nu îl dă. Nu am mai văzut așa ceva. A fost incredibil. Eu nu mai înțeleg nimic. Bine că nu a influențat scorul. Dacă influența scorul, nu era bine deloc.

Dacă luăm două goluri, nu luăm campionatul. Ei sunt fericiți, dar pe termen lung, ne curățăm dacă luăm două goluri. Eram visători cu toții pe teren. Nu sunt mulțumit că ne-am relaxat. Felicitări pentru golurile marcate, dar campionatele le câștigă apărarea.

Suntem bine, dar nu am cum să mă liniștesc. În două zile am meci. Nu îmi place cum a fost făcută programarea. Ei au șapte zile, noi avem două zile. Nu înțeleg”, a spus Dan Petrescu la finalul meciului, citat de digisport.ro

