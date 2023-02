Cristi Manea este încrezător în jocul echipei după prestația cu Lazio: „Dacă vom juca aşa în campionat va fi greu pentru toţi adversarii noştri”

Cristi Manea are încredere în jocul echipei sale în partidele ce urmează din campionat și cupă după prestația făcută în meciul cu Lazio.

Cristi Manea a avut o evoluție bună în meciul cu Lazio /FOTO: Cristian Manea - Facebook

Fundașul CFR Cluj, Cristi Manea a declarat după meciul cu Lazio că jocul formaţiei sale îi dă speranţe mari pentru viitor.

„Jocul cu Lazio ne dă speranţe mari pentru viitor, pentru că dacă vom juca aşa în campionat va fi greu pentru toţi adversarii noştri. Am jucat azi cu o echipă foarte bună, cu nişte jucători formidabili, cărora dacă le dai spaţii te penalizează imediat. Cum a fost Immobile în tur, a avut jumătate de ocazie, nici nu s-a uitat la poartă şi a dat gol. Dar cum ne-au dat ei gol în 10 oameni în tur, aşa puteam marca şi noi azi. Am ieşit cu capul sus din competiţie, dar noi voiam să ne calificăm. Îmi pare rău pentru meciul tur, cred că acolo puteam face mai mult”, a afirmat fundaşul.



Manea a fost impresionat de atmosfera făcută de fani și spune că ar fi un avantaj pentru echipă dacă stadionul ar fi plin meci de meci.



„Astă seară diferenţa a făcut-o şi atmosfera din tribune. Dacă ar fi stadionul aşa de plin meci de meci, ar fi greu pentru toţi adversarii noştri. A fost o atmosferă incredibilă, de mult nu am mai simţit asta aici, acasă. Azi nu a jucat nimeni pentru primele de calificare. Vă spun sincer, îmi dădeam toţi banii numai să ne fi calificat. Acum am rămas pe două fronturi, campionat şi Cupă. Vrem să obţinem cât mai mult şi din Cupa României, trofeu pe care nu l-am câştigat niciodată. Însă campionatul este cel mai important”, a explicat Cristian Manea.



