Ioan Andone are încredere în Dan Petrescu înainte de dubla cu Lazio: „Mă bazez pe el!”

Ioan Andone se încrede în plusurile echipei din Gruia. Fostul antrenor al CFR-ului se bazează experiența lui Dan Petrescu.

Ioan Andone are încredere în CFR Cluj /FOTO: CFR Cluj - Facebook

Fostul antrenor al CFR Cluj, Ioan Andone a prefațat partida cu Lazio din Conference League. Chiar dacă e de părere că CFR Cluj nu mai are forța de altă dată, Andone e convins că ardelenii pot face o surpriza împotriva italienilor.

„Nu mai au apărarea de anii trecuți! Sunt puțin mirat de CFR, nu mai e ce a fost… M-au surprins cele două înfrângeri. Și nu îi așteaptă un program ușor, plus că au dubla cu Lazio.



Dă Doamne să își revină, pentru că ar fi extraordinar să treacă de Lazio! Chiar cred. Ar fi extraordinar! Eu mă uit și la Lazio că e Radu Ștefan acolo, însă din păcate nu l-am mai văzut în ultimul an”, a declarat Ioan Andone pentru fanatik.ro.



Antrenorul cu care CFR-ul a luat primul titlu de campioană se bazează în primul rând pe calitățile antrenorului care a adus cinci titluri consecutive în Gruia, dar și pe faptul că CFR Cluj a arătat în cupele europene că se poate bate cu adversari mai puternici:



„Mă bazez pe Dan Petrescu! Cred că îi pot scoate pe Lazio. În primul rând știe ce să facă în meciurile din cupele europene. Să nu uităm de meciurile alea cu Sevilla. Le-a lipsit foarte puțin să scoată Sevilla, care în același an a câștigat și Europa League.



Să știi că poate, pentru că Dan Petrescu lucrează foarte mult la organizarea defensivă. Are jucători făcuți pe așa ceva. Tot lotul e astfel construit. Totul e să nu mai greșească. Am văzut și cu FCSB cum au primit golul doi și apoi ambele de la Craiova. În prima repriză, Craiova trebuia să aibă 2,3-0! Niște greșeli de marcaj care nu se făceau înainte la lovituri libere”, a adăugat Andone.





Moment de turnură pentru CFR



În ciuda formei proaste în care se află echipa, Ioan Andone crede că acest meci poate fi unul „de trezire” pentru CFR, mai ales că Lazio nu trece printr-o perioadă bună



„Dar cupele europene sunt altceva. CFR-ul se poate mobiliza pentru că au jucători cu experiență care au trecut prin multe clipe de-astea grele. Nu mai punem că dacă vorbim de campionat, se înjumătățesc punctele și mai sunt zece meciuri după aceea în play-off și nu e o problemă pentru CFR să recupereze.



Au ADN de cupele europene! CFR Cluj e echipa din ultimii zece ani cu cele mai bune performanțe în cupele europene. La 2,3-0 e închis. Dar eu sunt optimist. M-am uitat și în ultimul timp așa, și nu m-a impresionat nici Lazio.



E altceva față de Lazio de anul trecut, cu sistemul pe care îl jucau, un 3-5-2, 3-4-2-1, jucau altceva… Acum sunt cu patru pe linia de fund și de-asta nu joacă Radu Ștefan și eu sunt sigur că acolo pot să profite”, a mai explicat fostul antrenor al CFR-ului.

