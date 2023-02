Reacția lui Ioan Ovidiu Sabău după venirea lui Dan Nistor la „U” Cluj

Antrenorul Universității Cluj, Ioan Ovidiu Sabău a fost luat prin surprindere de venirea lui Dan Nistor.

Ioan Ovidiu Sabău este bucuros de venirea lui Dan Nistor /FOTO: FC Universitatea Cluj - Facebook

În ultima zi de transferuri a iernii, mutarea lui Dan Nistor a surprins pe mulți atunci când s-a alăturat Universității Cluj. Antrenorul echipei, Ioan Ovidiu Sabău, a fost unul dintre cei care nu se așteptau la transferul jucătorului, dar s-a arătat bucuros că Nistor va ajunge sub comanda sa.

Fotbalistul este un jucător cu experiență în Liga 1, iar transferul său este unul important pentru Universitatea Cluj. Ioan Ovidiu Sabău a declarat că va trebui să adapteze sistemul de joc pentru a-l acomoda pe Nistor.

„A fost un transfer la care nu mă așteptam. Mi s-a propus să vină Nistor și imediat am acceptat, cunoscându-l și știind ce calități are. Este un jucător tehnic, de ultima pasă. Mi-am luat informații și despre el ca om și am aflat că este un profesionist, care respectă staff-ul, coechipierii și este foarte implicat. În plus, are orgoliul unui jucător important.

A jucat foarte bine la Craiova, a fost decisiv. Nici nu se pune problema că n-ar putea ajuta. Are viteză, este mereu în joc, îi place să simtă mingea, nu se ascunde de joc… Clar ne ajută. Plus că are meciuri în picioare și a jucat la o echipă de primele trei locuri.

Eu îmi adaptez sistemul în funcție de jucătorii pe care îi am. Am făcut trei transferuri și o să adaptez sistemul de joc. Lucrurile se pot schimba. O să regândesc sistemul”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău pentru prosport.ro.

Mijlocaşul are 394 de meciuri în prima ligă, iar palmaresul său cuprinde un titlu de campion în Liga 1, o Cupă a României, o Cupă a Ligii şi o Supercupă.

