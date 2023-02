Scădere semnificativă a bugetului CFR Cluj față de anii precedenți

CFR Cluj a căutat să își reducă bugetul alocat salariilor.

CFR Cluj caută să plătească mai puțin pe salarii /FOTO: CFR Cluj - Facebook

În toamna anului 2021, CFR Cluj a suferit o schimbare de atitudine care a dus la o serie de modificări radicale în cadrul clubului care a câștigat ultimele cinci titluri de campion al României. Conducerea și antrenorul Dan Petrescu s-au orientat către jucători mult mai tineri decât înainte, cu salarii mai mici.

Una dintre cele mai semnificative schimbări a fost legată de bugetul de salarii, care a fost redus de la 6,36 milioane de euro pe an la 4,44 milioane de euro. Această corecție majoră a bugetului a permis clubului să economisească aproximativ două milioane de euro pe sezon.

„O parte dintre ei (n.r. jucătorii tineri aduși) vor fi împrumutați. Este un jucător (n.r. Robert Filip) pe care-l ținem aproape de echipă. Aducem jucători ca variante pentru U21, pentru viitor. Este eligibil, are 17 ani. Am scăzut mult media de vârstă și noi mereu discutam că avem un lot îmbătrânit. Bîrligea a crescut mult, a fost unul dintre cei mai buni jucători. Petrila, Yeboah, Krasniqi, la fel și ei.

Am scăzut bugetul salarial de la 530.000 de euro la 370.000 de euro. Încercam să respectăm fair-play-ul financiar”, a afirmat președintele CFR-ului, Cristi Balaj pentru digisport.ro.

Campionat luat pe bani puțini

Conform lui Gică Hagi bugetul de salarii pentru echipa sa este de aproximativ două milioane de euro pe sezon. Acest buget este aproape echivalent cu suma rămasa disponibilă lui Ioan Varga, după ce s-au tăierea salariilor.

În trecut Hagi a reușit să câștige titlul în Liga 1 în anul 2017, cu un buget de salarii de 1,5 milioane de euro.

„Eu știu că CFR are buget de 18 milioane de euro, plătește 30.000 pe lună salariu și a plătit bani pentru transferuri, iar Farul Constanța nu a cheltuit niciun leu pentru transferuri, a luat doar jucători liberi, resuscitează jucători așa cum se spune, și a jucat cu 4-5 jucători sub 20 de ani. Cu tot cu bonusuri, brut, două milioane de euro (n.r.- bugetul anual al Farului).

E un buget pentru a rămâne în prima ligă. Să audă și Florin (n.r.- Bratu), să vadă că se poate. Nu e mic, pentru mine e foarte bun, am făcut față, am știut să aduc jucători și mă bat la campionat. Când am câștigat campionatul, am avut buget de 1,5 milioane de euro brut! Am avut 5 salarii de 5.000 de euro net, restul mai puțin. Țucudean câștiga 2.500 de euro la noi.

Trebuie să știi să aduci jucători, să formezi echipă, să fii un manager foarte bun, apoi să știi să ataci. Acum avem 4 jucători plătiți foarte bine, în ultimii doi ani am sărit de la 5.000 la 7.000 de euro net, salariu lunar fix. Jucătorii mei au bonusuri foarte mari pentru că dacă produc pot și eu să le dau.

Dacă nu produc, nu am de unde să le dau. Își pot dubla salariul prin bonusuri. Eu vreau să am jucători motivați, care cred că pot ajunge campioni. Nu de la început toți banii și vedem noi. Cum sunt eu implicat, la fel trebuie să fie și jucătorul”, a afirmat Gică Hagi pentru digisport.ro.

CITEȘTE ȘI: