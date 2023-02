Galeria „U” Cluj refuză să meargă la meciul cu FC U Craiova: „Fotbalul fără suporteri nu își are sensul”

Galeria „U” Cluj a transmis un mesaj de solidaritate cu suporterii iubitori de fotbal înaintea partidei de vineri, 3 februarie pe care clujenii o vor disputa pe terenul fără spectatori contra echipei FC U Craiova 1948.

Galeria „U” Cluj a transmis un mesaj de solidaritate cu suporterii iubitori de fotbal înaintea partidei de vineri, 3 februarie pe care echipa clujeană o va disputa pe terenul fără spectatori contra echipei FC U Craiova 1948/ Foto: Sepcile Rosii - Facebook

Clubul de fotbal FC U Craiova 1948 a anunţat, miercuri, 1 februarie, printr-un comunicat de presă, că spectatorii nu vor mai avea acces la meciurile echipei. Primul meci programat era vineri, contra „U” Cluj.

Gazdele partidei din etapa a 24 a sezonului regulat din Liga 1 au decis ca jocul să se defășoare cu porțile închise din cauza scandalului cu scandările rasiste şi xenofobe a ultraşilor din galeria craioveană la meciul cu SepsiOSK.

Peluza „Șepcile Roșii” a transmis un mesaj de solidaritate faţă de cei care iubesc fotbalul şi nu se pot bucura de el din tribune. Aceştia au postat pe pagina de Facebook un banner în stadionul gol pe care scrie în engleză: „Fotbalul fără suporteri este nimic”.

„Din păcate fotbalul românesc nu se mai joacă de mult numai pe teren”

„Din păcate fotbalul românesc nu se mai joacă de mult numai pe teren și doar pentru suporteri. Interesele financiare lasă pete pe caractere, politicul umple de putregai sportul, respectul față de sportivi și suporteri sunt curate precum mocirla (vom reveni asupra acestui subiect).

Peluza Șepcile Roșii a hotărât să nu facă demersurile necesare către federație astfel încât accesul nostru în stadion la meciul cu FCU de vineri 3 feb. de la ora 20:00, să fie permis, iar deplasarea la Craiova să aibă loc. Iubim «U» Cluj până la moarte și dincolo de ea! Suntem alături de Simbol la bine și mai ales la greu, însă nici măcar din dragoste pentru culori, nu acceptam să susținem Universitatea având parte de un avantaj nemeritat, fără să-i avem pe adversari în cealaltă peluză, atunci când absența nu este decizia lor!

Peluza Șepcile Roșii și-a arătat sprijinul pentru cauza pentru care și FCU este sancționată, așa cum și «U» Cluj a fost prima lovită și sancționată abuziv în disputa iredentism vs «xenofobism». Suntem Simbolul unor Inimi Românești! Pentru «U» și pentru România stăm demni și luăm atitudine împotriva oricăror acțiuni antiromânești și nu-i tolerăm pe aceia care desconsideră România și valorile ei! În contextul evenimentelor petrecute recent la Sf. Gheorghe, ținând cont de decizia clubului FCU de a nu permite accesul suporterilor pe stadion, am hotărât din solidaritate față de ceilalți suporteri, cărora le este îngrădit dreptul de a-și susține favoriții, că nu vrem să fim singurii alături de echipa pe care o iubesc. Așa cum pe teren confruntarea se desfășoară între două echipe, așa și spectacolul pe care suporterii îl fac, trebuie să aibă două tabere. Fotbalul fară suporteri nu își are sensul!

Sportul în general, fotbalul în particular, există pentru că o mare masă de oameni le iubesc, respectă efortul sportivilor, își doresc să-și susțină favoriții și se identifică cu bucuriile și suferințele celor care iubesc aceleași culori și simboluri! Nu desconsiderați suporterii! Nu ignorați nevoia lor de a-și arăta dragostea pentru echipele iubite, nu-i alungați de lângă ce iubesc! Pentru că suferința lor va fi cauza suferințelor voastre!”, au transmis Șepcile Roșii.

