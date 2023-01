România, prima țară din sud-estul Europei care va adopta contractul standard. Președinte FRF: „Iniţiativa vine de la nivel de UEFA”

România va deveni prima ţară din sud-estul Europei care va adopta contractul cadru al jucătorilor de fotbal, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu, președintele FRF/ Foto: captură ecran video FRF - Facebook

„Iniţiativa acestui contract cadru vine de la nivel de UEFA. Dacă jucătorii din Occident se bucură de un contract standard de foarte mulţi ani, de cel puţin cinci ani, astăzi, prin decizia luată la în cadrul Comitetului Executiv, România devine prima ţară din Europa de Sud-Est care adoptă un asemenea contract standard, care cu siguranţă va propune elemente suplimentare de protecţie pentru jucători, pentru că vom vorbi de foarte multe clauze majore astfel încât să clarificăm raporturile dintre angajator şi angajat, club şi respectiv jucător”, a spus Burleanu la finalul şedinţei Comitetului Executiv al FRF.

Oficialul a precizat că actul va putea fi utilizat de către fotbalişti şi cluburi începând cu 15 februarie.



„Toţi cei angrenaţi, cluburi, ligă, federaţie, sindicat, am conştientizat că avem nevoie să facem acest pas în ceea ce priveşte crearea acestui contract standard. Tocmai ce am încheiat discuţiile cu UEFA şi avem posibilitatea să implementăm acest contract. Dacă înainte termenul era de 1 februarie, am reuşit să obţinem o suplimentare a termenului, astfel încât din 15 februarie acest contract va fi implementat la nivel naţional. Astfel fotbalul devine primul sport care propune un astfel de contract standard. Sperăm că această iniţiativă să inspire şi alte federaţii sportive din România”, a adăugat Burleanu.

