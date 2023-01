Neluțu Varga, revoltat de atitudinea celor de la Slavia Praga: „Au crezut că merge cu prosteala cu noi”

Patronul CFR Cluj, Neluțu Varga, este revoltat de reacția celor de la Slavia Praga în legătură cu transferul lui Emmanuel Yeboah.

Emmanuel Yeboah va rămâne la CFR Cluj /FOTO CFR Cluj - Facebook

Emmanuel Yeboah va rămâne în România și va continua la CFR Cluj, după ce campioana României nu a ajuns la o înțelegere cu Slavia Praga. Transferul ghanezului a picat după ce acesta a efectuat vizita medicală în cehia.

Neluțu Varga este revoltat de reacția atitudinea celor de la Sparta Praga, spunând că nu a văzut asemenea neseriozitate de când este patronul echipei din Gruia.

„Sunt în continuare supărat de ce ni s-a întâmplat cu Yeboah.

Nu am văzut în viața mea atâta neseriozitate de partea acelor oameni. După ce că eu am fost băiat bun și am și scăzut din preț, eu voiam inițial mai mult, apoi ei au cautat tot felul de motive să nu respecte tot ce trecusem în contract cu ei”, a declarat patronul CFR-ului pentru prosport.ro.

Acesta se arătă revoltat de atitudinea cehilor, spunând că au încercat să prostească echipa din Gruia cu ajutorul vizitei medicale, pentru a schimba întelegerea și a obține un rezultat mai bun.

„Voi credeți că noi nu îi făceam controale? Au încercat tot felul de lucruri cu noi, mai pe românește au dat-o chiar în prosteală. Iar faza cu vârsta mi-a pus capac. Nu are nimic la genunchi. Exclus așa ceva. Voi credeți că noi nu avem medici?”, a mai declarat Varga.



CFR Cluj urma să obțină o suma importantă pentru Emmanuel Yeboah

CFR Cluj ar fi urmat să dea o adevărată lovitură pe piața transferurilor. Campioana României urma să primească suma totală de 2,5 milioane de euro, dintre care 1,7 milioane sumă fixa urmând ca CFR-ul să primească ulterior bonusuri.

Cehii au transmis că i-au găsit lui Emmanuel Yeboah o problemă la menisc, iar acesta este motivul pentru care au dorit să îl împrumute pentru un an pe ghanez, iar apoi să achite suma către CFR Cluj.

