Dan Petrescu este pregătit să semneze un nou contract cu CFR Cluj valabil până în 2029

Patronul celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga, susține că Dan Petrescu va rămâne în Gruia până în 2029.

Dan Petrescu este aproape de a semna un nou contract valabil până în 2029.

Campioana României a pierdut ultimul meci al anului în fața celor de la Hermannstadt, scor 0-1. Însă Neluțu Varga nu pare deranjat de acest lucru, anunțând că s-a înțeles cu „bursucul”, care ar mai trebui doar să semneze noul angajament.

„Am terminat anul pe locul doi, dar suntem în grafic. Mă întrebați dacă Dan a semnat? Dan Petrescu nu a semnat încă prelungirea, dar nu mă mai întrebați de treaba asta, lucrurile sunt clare între noi.

Trebuie ca Dan Petrescu să își mai pună doar semnătura pe contract. Este doar o formalitate, iar el va semna sută la sută cu CFR Cluj. Deja avem acordul lui verbal. Suntem înțeleși. Dan Petrescu o să fie antrenorul nostru până în 2029”, a declarat Varga pentru ProSport.

Actualul mandat al lui Dan Petrescu este al treilea pe banca lui CFR Cluj. A mai pregătit formația din Gruia între iunie 2017 și iunie 2018, apoi între martie 2019 și noiembrie 2020, acumulând 4 titluri alături de grupare din Gruia. Actualul contract al acestuia este valabil pană în 2024.

„M-am întâlnit cu patronul acum o lună, cred. Dânsul mi-a propus așa ceva, dar n-am discutat nimic concret. A fost doar o propunere.



Am spus că sunt de acord, dar mai mult n-am vorbit. Poate așteaptă vacanța, nu știu. La finalul acelei discuții, mi-a propus acest lucru, iar eu am spus că sunt de acord.



Eu mereu am fost de acord cu asta, dar au fost alte probleme. La un club trebuie să știi să treci și peste perioadele grele, să fii unit și în momentele grele, nu doar în cele bune. Dacă va fi așa, n-am de ce să plec aici. Mă simt excelent, am tot ce-mi trebuie.



În continuare, sper să fac rezultate. Când proiectul este mai lung, ar trebui să fie și răbdare mai multă. Toată lumea știe ce pot face eu dacă mi se dă mână liberă.



Dacă vin echipe din Anglia vreodată, nu va fi o problemă să ne înțelegem. În rest, nu are rost să plec. Mai am contract un an și jumătate, cred că este OK”, a declarat Petrescu.

