CFR Cluj, văzută din nou campioana României

Farul este liderul din acest moment al Ligii 1, însă CFR Cluj este văzută din nou drept câștigătoarea campionatului la finalul sezonului.

sursă foto Facebook Fotbal Club CFR 1907 CLUJ

Dumitru Dragomir o vede campioană pe CFR Cluj, nu pe Farul: ”Nu joacă Hagi”

Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul președinte al LPF, este de părere că singurul mod prin care Farul ar putea câștiga titlul în Liga 1 este doar dacă ”Regele” ar reveni în teren.

„Bravo lui Gică Hagi. A făcut și face minuni cu copiii ăia ai lui la Farul. Nimeni nu are curajul lui. A băgat pe teren și copii de 15 ani, iar acum tot el a terminat anul pe primul loc în clasament. Însă, după părerea mea Farul nu o să câștige campionatul. Și știți de ce? Nu joacă Gică Hagi. Dacă Farul îl avea pe teren pe Gică Hagi, atunci puteam să pun pariu că echipa asta a lui Gică era campioană încă din iarnă.

Dar așa, tot CFR o să câștige campionatul. Echipa este mult mai omogenă și are foarte mulți jucători cu experiență. În plus, dar nu în ultimul rând, CFR Cluj îl are antrenor pe Dan Petrescu. Eu îl consider cel mai bun antrenor din România. Omul ne arată trofeele câștigate de el și are dreptate. E bun. Nici FCSB nu va avea nicio șansă la titlu. Mihai Pintilii este încă la început de drum și nu pare că e capabil să câștige meciurile importante împotriva lui Dan Petrescu”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit ProSport.

Farul, pe primul loc la mai multe capitole în Liga 1

Farul are 45 de puncte: 13 victorii, 6 egaluri și două înfrângeri, golaveraj 42-19.

Datele InStat confirmă supremația Farului. Echipa pregătită de Gică Hagi este prima în Liga 1 la mai multe capitole.

Denis Alibec este cel mai prolific atacant, Alexi Pitu a fost cel mai bun jucător U21, iar David Kiki a fost fundașul cu cel mai bun index InStat.

