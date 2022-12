Unde va putea ajunge Romario Pires după despărțirea de „U” Cluj: „Am discutat cu el și o vom face din nou”

Fostul căpitan al „U” Cluj, Romario Pires, va putea ajunge la o altă echipă din Superliga, fiind deja în discuții cu președintele acesteia.

Romario Pires la un antrenament al „U” Cluj /FOTO: FC Universitatea Cluj - Facebook

Fotbalistul a încheiat parteneriatul cu „U” Cluj după finalul meciului cu Sepsi, ultima partidă din acest an. Brazilianul a evoluat în 17 partide în acest sezon, purtând și banderola de capitan al echipei în majoritatea meciurilor.

După experiența din Cluj-Napoca, Romario Pires poate ajunge să evolueze în continuare la Petrolul Ploiești. Brazilianul a mai evoluat pentru „lupii galbeni” între ianuarie 2013, când a venit de la Gloria Bistrița, până în luna august a anului 2014, când a plecat în Israel la Maccabi Netanya.

Conform președintelui echipei Petrolul Ploiești, Claudiu Tudor, acesta ar fi luat deja legătura cu Pires, urmând să înceapă negocierile avansate.

„Avem fotbaliști pe listă, chiar am câțiva care mă sună să vină la Petrolul.

(n.r. Romario Piers este o variantă?) Da, am discutat cu el și mâine o vom face din nou. Nu știu cât de aproape este, a rămas să discutăm din nou. Este un tip care s-a asimilat cu ultima Cupă și atunci este un tip ok pentru noi. Ca și atitudine mi-a plăcut de el, l-am avut adversar și în Liga 2. Am înțeles că de atunci voia să vină la noi, dar achiziționasem alt jucător pe poziția lui.

Recunosc, aseară m-am uitat pe InStat o oră și jumătate să văd ce a realizat în acest tur de campionat”, a spus Claudiu Tudor pentru prosport.ro.

Romario Pires a evoluat pentru Petrolul în 30 de partide în perioada 2013-2014 și a reușit să câștige alături de ploieșteni și Cupa României.

