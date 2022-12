Romario Pires, surprins de despărțirea de „U” Cluj: „Nu mă așteptam la asta, dar așa e în fotbal”

Fostul căpitan al „studenților”, Romario Pires, a încheiat luni parteneriatul cu „U” Cluj. Brazilianul se arată surprins de decizia luată de Eugen Neagoe.

Romario Pires la meciul cu Sepsi /FOTO: FC Universitatea Cluj - Facebook

Antrenorul „U” Cluj, Eugen Neagoe, a început revizuirea lotului „șepcilor roșii”, dorind o schimbare majoră de efectiv. Tehnicianul dorește producerea unor asemenea mutări din cauza locului precar ocupat de echipă în clasament, dorind astfel forță sporită în anul următor pentru lupta pentru evitarea retrogradării.

Romario Pires a fost primul jucător cu care Universitatea Cluj și-a încheiat parteneriatul. Fostul căpitan se arată mirat de decizia luată de Eugen Neagoe, spunând că nu a avut niciodată un conflict deschis cu antrenorul.

„M-a surprins puțin. Nu mă așteptam la asta, dar așa e în fotbal. Este prima dată în carieră când mi se întâmplă asta. La sfârșitul meciului antrenorul mi-a spus că nu se mai bazează pe mine și să-mi caut echipă. Nu mi-a reproșat nimic, mi-a spus că are nevoie de o schimbare. Nu am avut niciun motiv special. Nu am avut niciun conflict. Chiar după meci l-am sunat și i-am mulțumit pentru tot”, a declarat Romario Pires pentru prosport.ro.



O despărțire amicală

Brazilianul nu are resentimente față de antrenor sau echipă, spunând că va rămâne cu amintiri frumoase față de perioada petrecută la Cluj.

„Dacă așa a decis nu am ce să zic. Am făcut tot ce am putut pentru această echipă. Le urez baftă în continuare și domnul antrenor să scape echipa de la retrogradare. «U» Cluj este echipă mare și am fost bucuros să joc acolo. Rămân cu amintirile frumoase”, a mai declarat Pires.

Fostul căpitan al Universității Cluj a făcut parte dintr-un episod controversat în urmă cu puțin timp. Acesta a fost văzut împreună cu alți trei colegi petrecând peste program într-un club din Cluj-Napoca. Fotbaliștii au fost atunci amendați iar lui Pires i s-a retras banderola de căpitan. Brazilianul crede poate exista o legătură cu acel eveniment.

„Posibil să fi avut legătură cu acel episod, dar eu am încercat să-mi fac treaba cât mai bine”, a mai declarat Pires

Din punct de vedere financiar, cele două părți au ajuns la un acord, Pires dorind să primească salariul doar pentru timpul petrecut până în acest moment la „U” Cluj.

„M-am înțeles cu clubul. Le-am cerut doar banii la zi pentru munca mea. Nu am cerut niciun ban în plus pentru reziliere. Probleme cu banii nu au fost. Au mai rămas de plătit doar niște prime de anul trecut, primele de promovare, dar am înțeles că se vor plăti”, a mai declarat brazilianul.

Mijlocașul speră să rămână în România pentru că aici se află și familia acestuia.

„M-a luat prin surprindere puțin și nu am vorbit cu nimeni. Aștept să văd ce o să apară și voi alege cea mai bună ofertă. Aș prefera să rămân în România. Aici e familia mea”, a adăugat Pires.

