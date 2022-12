Emil Boc crede că Argentina va ridica titlul mondial: „Spiritul de echipă face diferența”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, crede că naționala Argentinei va duce acasă Cupa Mondială, spunând ca diferența o va face spiritul de echipă și închegarea argentinienilor.

Lionel Messi împreună cu jucătorii Argentinei /FOTO: FIFA World Cup - Facebook

Emil Boc a precizat la începutul Mondialului patru echipe favorite la ridicarea trofeului suprem, având în final dreptate în legătură cu finalistele.

„Argentina, Franța, Brazilia și Anglia au fost cele patru echipe pe care le-am spus. Iată că Argentina și Franța mi au ajuns în finală, Brazilia și Anglia nu mi-au ajuns. Nu se poate spune că sunt chiar ageamiu la sport. Am fost pe aproape. Cine putea intui pe Maroc și Croația. Să îl văd eu pe ala care a pus Maroc și Croația. Bine, Croația a mai fost în semifinale, nu putea fi o surpriza absolută”, a declarat Emil Boc la un post de radio local.



Argentina, favorită la câștigarea Cupei Mondiale

Deși naționala Franței îi este tot timpul favorită, edilul Clujului cred că Argentina va ridica trofeul suprem din cauza spiritului de echipă dovedit de „pume”.

„Franța îmi este echipa favorită. Întotdeauna am ținut cu Franța în competițiile mari. Îmi place, dar trebuie să recunosc acum numărul unu este Argentina. Diferența o face spiritul de echipă mult mai pronunțat și închegat la cel mai înalt nivel posibil. Și Franța are un spirit de echipa închegat, articulat, în jurul lui Mbappe, Giroud, Griezmann însă astăzi un plus simt în jurul echipei Argentinei, în jurul lui Messi și în jurul echipei care s-a aliat în jurul obiectivul acesta.

Simt că atunci când valorile sunt extrem de apropiate diferența se face în capacitatea echipelor de a lucra împreună prin valorile pe care le au. PSG nu a câștigat încă o Liga a Campionilor. La ei încă nu există spiritul de echipă cum era Messi la Barcelona sau Lewandowsk la Bayern. Nu s-a creat sinergia perfectă care să ducă la diferența de performanță. Diferența o faci în momentul când ai jucători foarte buni și apoi în jurul unuia sau câtorva jucători, să se creeze aceea sinergie. În acest moment Argentina are acest lucru în jurul lui Messi.

Pe de altă parte, Argentina are șansa de a avea în lot un jucător de generație cum a fost Maradona, care rămâne după părerea mea cel mai mare jucător din toate timpurile. Messi are mari șanse sa îl depășească pentru ca el este încă în activitate. Va fi miza mare să aducă Cupa Mondiala acasă pentru a-l egala pe Maradona”, a adăugat edilul Clujului.



Spiritul de lider a lui Messi și egoul antrenorului Portugaliei

Emil Boc aduce în față spiritul de lider arătat de Messi în decursul Campionatului Mondial, subliniind faptul că alte naționale precum Brazilia sau Portugalia nu au reușit să cultive acest lucru.

„Când Olanda a egalat la 2-2, Messi a luat rolul de «leadership». În momentele critice ai nevoie de cineva să iți dea încredere, să te adune să iți spună «Suntem pe picioarele noastre, putem câștiga». Din nefericire Brazilia nu a avut un asemenea leadership. Sau antrenorul Portugaliei care a greșit enorm să îl umilească pe Ronaldo. Se pot crea situați când un jucător să nu presteze la echipa de club dar când îi creezi la echipa națională contextul și atmosfera, acesta poate da randament. Performanța nu i s-a rupt într-o noapte, în trei luni de zile. Ronaldo este căpitanul echipei naționale. Creezi în jurul lui, nu îl umilești. Întotdeauna când lucrurile sunt de o valoare apropiată, diferența o face capacitatea de a lucra împreună, capacitatea de crea atmosferă”, a adăugat Boc.

Acesta a răspuns argumentului față de trecerea lui Ronaldo pe bancă în meciul cu Elveția, spunând că naționala țării cantoanelor a avut un joc comparativ cu echipa Universității Cluj.

„Portugalia a dat peste o echipă a Elveției care pur și simplu era un „U” Cluj din anii 90, slabă de tot. Și echipa Universității Cluj de acuma punea mai multe probleme echipei Portugaliei. Astăzi și „U” Cluj este mai buna decât ce era în teren în echipa Elveției. Iar să nu îl folosești pe Ronaldo într-un meci decisiv în care să te duci mai departe, îl umilești pe bancă, îl bagi doar în minutul 51, nu creezi în jurul lui contextul de a aduna toată națiunea pentru victorie, e o greșeală fatală. Cine pune întotdeauna egoul personal mai presus, cum a pus antrenorul Portugaliei, va pierde mereu”, a mai spus Emil Boc.

Argentina va întălni Franța în finala Campionatului Mondial duminică de la ora 17:00. Finala mică dintre Croația și Maroc va avea loc sâmbătă de la ora 17:00.

