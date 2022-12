CFR Cluj „a făcut spectacol” în meciul cu Hermannstadt (3-2), în deplasare

CFR Cluj a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 3-2 (2-1), miercuri seară, în deplasare, la Mediaş, într-un meci restant din etapa a 6-a a Superligii de fotbal.

CFR Cluj „a făcut spectacol” în meciul cu Hermannstadt (3-2), în deplasare. FOTO: Facebook/ Fotbal Club CFR 1907 CLUJ

CFR „a făcut spectacol” la meciul cu Hermannstadt. Janga (30 de ani) a deschis scorul în minutul 10, cu o lovitură de cap din plonjon după o centrare a lui Manea. Atacantul a profitat de gafa uluitoare a lui Letica, portarul sibienilor, și a reușit „dubla”, în minutul 26, scrie GSP.

Rangelo Janga, jucător în naționala Curacao, a marcat cu capul în poarta lăsată liberă de Letica, ieșit greșit la 16 metri, pe o centrare plouată. Doar 5 minute mai târziu, portarul croat ieșea din nou absurd din poartă. A fost driblat în afara careului de Janga, dar s-a repliat și l-a deposedat de jucătorul CFR-ului din spate, înainte ca acesta să apuce să șuteze.

Hermannstadt a recuperat, dar a pierdut în final

Gazdele au reușit să marcheze prin Daniel Paraschiv, golgeterul echipei. Atacantul convocat recent la națională l-a driblat pe Yuri și l-a învins pe Scuffet cu stângul, la colțul lung.

Spectacolul a continuat și în repriza a doua. Apărarea CFR-ului a fost surprinsă de o devierea a lui Paraschiv, care l-a lansat pe Oroian spre poartă. Rămas singur cu Scuffet, jucătorul lui Hermannstadt nu a iertat și a dus scorul la 2-2, înn minutul 56.

Petrescu a făcut 3 schimbări în minutul 66, i-a scos pe Braun, Birligea și Deac și i-a băgat în teren pe Camora, Petrila și Malele. Ultimul a reușit să și marcheze 7 minute mai târziu. Rămas singur cu Letica după pasa lui Janga, Malele l-a învins pe portarul croat și a dus scorul la 3-2.

FC Hermannstadt nu are nicio victorie în ultimele trei meciuri de campionat (un egal, două eşecuri). CFR reuşeşte a treia victorie consecutivă după înfrângerea cu Rapid.

CFR a urcat pe locul doi în Superliga, cu 37 de puncte, 4 sub liderul Farul. Ardelenii au și un meci în minus. Hermannstadt este pe locul 5, cu 27 de puncte.

Dan Petrescu, nervos după victoria cu Hermannstadt

Deși echipa sa a fost învingătoare la finalul meciului, Dan Petrescu, antrenorul din Gruia, s-a declarat foarte dezamăgit de faptul că echipa sa a luat cele două goluri.

„Nu am fost așa agresiv la pauză. Știam că după pauză luăm gol. E foarte greu să îi motivezi după 4 zile libere. Era clar că nu va fi ușor. Primele 25 de minute eram CFR-ul pe care îl știam eu. Apoi i-am băgat în joc. Pasele la noi în teren sunt inutile, trebuie să le facem în terenul adversarului.

Yuri și Burcă nu au fost bine, nu au fost la antrenamente toată săptămâna.

Știam că 2-0 e cel mai periculos scor. Mă bucură victoria, cine a intrat de pe bancă a dat gol (n.r. - Malele). Am zis că meciul va fi câștigat de cine vine de pe bancă, ori de la noi, ori de la ei”, a zis Petrescu după meci, la Orange Sport.

„Poate că sunt nervos acum, dar CFR nu are cum să ia campionatul dacă se apără așa. Campionatele nu se câștigă cu atacantii, ci cu apărarea. Portarul nu are nicio vină, nu avem voie să ne apărăm in halul asta.

Acum trebuie să ne concentrăm pe Liga 1, Conference League e în martie.

Trebuie să jucăm mai bine în apărare, în atac am fost buni. Avem atacanți buni, dar echipa trebuie să se apere mai bine. Janga nu era titular acum 2-3 zile. Dar mi-a plăcut la antrenament. Mă bucur pentru Malele, dar e rău că e suspendat. El are două goluri la rând, două victorii. Mă bucur că și Camora a intrat bine. I-am spus că nu poate juca de la început, dar când a intrat a jucat bine, mă bucur că a înțeles”, a mai spus Petrescu.

CITEȘTE ȘI: