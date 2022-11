Edward Iordănescu, încântat de prezența echipei naționale la Cluj: „Îmi doresc din tot sufletul să răsplătim acest interes al clujenilor”

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a afirmat că este încântat de prezența echipei naționale a României la Cluj-Napoca.

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că rezultatele din meciurile amicale cu Slovenia şi Moldova contează pentru că jucătorii trebuie să se obişnuiască să lupte pentru victorii în perspectiva campaniei de calificare la EURO 2024.

„Sută la sută contează meciul rezultatele din aceste două meciuri amicale. Ăsta este mesajul pe care îl dau. Trebuie să ne obişnuim să luptăm pentru rezultate, să atragem rezultatul de partea noastră, şi să continuăm impresia bună lăsată în septembrie şi speranţa pe care am aprins-o pentru toţi suporterii echipei naţionale. Este un mesaj de încredere din partea mea pentru jucătorii tineri şi pentru competiţia internă. Pentru că două treimi din lot vine din competiţia internă şi mulţumesc cluburilor că au sprijinit echipa naţională. Echipele de club au arătat solidaritate cu echipa naţională şi asta mă bucură”, a declarat Iordănescu.

„Îmi doresc din tot sufletul să răsplătim acest interes al clujenilor”

Tehnicianul a motivat şi alegerea lotului de jucători pentru partidele cu Slovenia, de la Cluj-Napoca, şi cu Moldova, de la Chişinău.

„Îmi doresc din tot sufletul să răsplătim acest interes al clujenilor pentru echipa naţională cu un joc consistent şi cu un rezultat care să bucure publicul şi suporterii naţionalei să meargă acasă fericiţi (…)Pentru mine este un moment special de fiecare dată când revin la Cluj. Am trăit aici momente speciale, unice chiar. Mai mult decât atât, perioada cât am fost la Cluj alături de familia mea a fost o perioadă frumoasă, care va rămâne în sufletul meu Vorbim despre două jocuri de testare, dar venim cu un nucleu de jucători tineri şi foarte tineri (…) Vorbim de o medie de vârstă de sub 24 de ani. Am întâmpinat multe probleme, în special cu cluburile din străinătate, care s-au opus venirii jucătorilor la echipa naţională, avem şi probleme medicale, unele total nefericite şi, din păcate, grave. Suntem alături de băieţii noştri. Nu aveam posibilitatea să apelăm la nucleul principal al echipei naţionale. Am optat pentru continuitate acolo unde s-a putut, am adus jucători cu anumită experienţă şi am completat cu jucători tineri şi foarte tineri. Ne-am uitat către jucătorii tineri care pot fi o soluţie în viitor pentru echipa naţională”, a completat Iordănescu.

Edi speră găsească măcar un jucător tânăr care să devină o certitudine pentru echipa naţională

Selecţionerul speră ca în urma meciurilor amicale cu Slovenia şi Moldova să găsească măcar un jucător tânăr care să devină o certitudine pentru echipa naţională în campania de calificare pentru EURO 2024.

„Trecem prin perioade mai puţin faste, dar am venit cu convingerea că putem să reînviem spiritul, mândria, onoarea şi marea responsabilitate că reprezentăm tricolorul, românii şi România. Ne dorim să îi familiarizăm pe tinerii jucători cu exigenţele noastre, să înţeleagă mesajul că aducerea lor aici este o mare responsabilitate şi trebuie să reprezinte cu cinste tricoul echipei naţionale. Sunt conştient că există riscul să nu îi putem folosi pe toţi, dar pentru mine este o punte pe care eu o construiesc pentru ei, în raport cu echipa naţională, să fie obişnuiţi cu stilul nostru. Orice jucător care va fi câştigat în perioada următoare pentru echipa naţională va fi un bun câştig. Dacă reuşim în această acţiune să descoperim unul, doi sau trei jucători, pentru mine va fi fantastic. Şi dacă din trei unul devine certitudine pentru campania din anul următor, deja este un obiectiv îndeplinit", a afirmat tehnicianul.

Iordănescu despre zvonurile despre Nicolae Stanciu

Iordănescu a comentat şi zvonurile referitoare la un posibil transfer al lui Nicolae Stanciu la CFR Cluj: „Nicuşor Stanciu ne-a lipsit şi ne lipseşte. Dacă el va reveni în Europa, eu voi fi fericit, pentru că este mai aproape de noi şi mărturisesc că i-am făcut această recomandare. Dacă va veni la Cluj, cu siguranţă că va fi mai aproape de echipa naţională şi va creşte nivelul CFR-ului, este un jucător cu un CV fantastic”.

În ceea ce priveşte preliminariile EURO 2024, Iordănescu a spus că obiectivul este calificarea de pe primul loc al grupei.

„Eu am spus că obiectivul nostru este calificarea la EURO şi dacă acest lucru nu se va întâmpla, eu voi răspunde cu funcţia. Ultima oară când am verificat, eu eram responsabil cu selecţia şi eu voi fi până la capăt. Respect orice opinie dar mi-aş dori mai mult suport şi aş dori ca părerile avizate să fie echilibrate şi obiective. Sunt pregătit pentru drumul greu pe care îl avem în faţă, este o grupă echilibrată. Obiectivul pe care eu l-am transmis este să atacăm primul loc. Dacă ne propunem să ne uităm după locul doi, din start şansele scad. Avem speranţă doar pentru asta, trebuie să facem front comun şi să încetăm contestările, măcar la ceea ce înseamnă jucători. Dacă facem o paralelă cu Slovenia, care a venit cu o formulă de echipă foarte bună, cu jucători din Serie A, din Primera, este ceea ce trebuie şi noi să schimbăm. E foarte important ca băieţii să se lupte pentru statutul lor, să se lupte ca la echipele de club să îşi ridice nivelul, să devină certitudini şi să meargă la un nivel superior. Avem jucători care pot da mai mult. Dacă lucrurile acestea se vor întâmpla şi ne vom ridica nivelul individual, automat avem şanse să ne ridicăm şi nivelul colectiv. Sunt sigur că trecând timpul putem să ne ridicăm nivelul”, a adăugat Iordănescu.

El consideră că jocul naţionalei din acest moment nu suportă comparaţii cu trecutul, dar s-a arătat încrezător în ceea ce priveşte viitoarele calificări la turneele finale: „Paralela cu istoria nu ne ajută în acest moment. În primul rând că nu mai avem nivelul pe care l-am avut. Nu mai avem nivelul acela dacă nu ne putem lupta de la egal la egal cu anumite echipe, dar asta nu înseamnă că nu putem să ne îmbunătăţim şi să ne transformăm. E adevărat că timpul nu ne aşteaptă, avem un an în care vom fi sau nu vom fi calificaţi la EURO. Asta este provocarea cea mai mare. Eu cred că nu ne-am atins plafonul, cred că putem să fim mai buni şi asta îmi dă încredere că putem fi la turneul final”.

România va juca un meci de pregătire contra Sloveniei, joi, de la ora 18:30, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, iar duminică 20 noiembrie, de la ora 20:30, este programat jocul amical cu echipa Republicii Moldova, pe Stadionul Zimbru din Chişinău.

