Se apropie o nouă ediție a Swimathon! Sportivii înoată pentru dotarea cu aparatură modernă a Clinicii de Oftalmologie Pediatrică Cluj

În weekend va avea loc o nouă ediție a evenimentului caritabil Swimathon. Scopul acestuia este strângerea de donații pentru dotarea cu aparatură modernă a Clinicii de Oftalmologie Pediatrică Cluj.

În această sâmbată, 12 noiembrie, va avea loc o nouă ediție a evenimentului caritabil Swimathon, ajuns la a doisprezecea ediție.

Donațiile vor fi folosite pentru dotarea cu aparatură modernă a Clinicii de Oftalmologie Pediatrică Cluj.

„(Swimathon-n.red.) Este un mecanism construit în jurul unui eveniment de înot, prin care comunitatea se întâlnește, interacționează și se implică să strângă fonduri pentru proiectele pe care le consideră relevante”, descriu organizatorii evenimentul.

Un rol important în acest eveniment îl au ONG-urile, care au auds cea mai mare parte a donațiilor în cadrul evenimentului de anul trecut. În 2021, donațiile au atins suma de 400 de mii de lei.

„După ce anul trecut am testat maturitatea donatorului clujean, adunând bani pentru funcționarea ONG-urilor, anul acesta vrem să testăm capacitatea ONG-urilor de a se uni pentru o cauză comună, propusă de comunitate. Anul trecut, toate cele 9 ONG-uri care au participat la Swimathon și-au atins obiectivul de adunare de fonduri: am mobilizat aproape 200.000 de lei, pe care i-am dublat (după scăderea cheltuielilor de organizare), iar aceste fonduri au permis organizațiilor neguvernamentale să funcționeze cel puțin o jumătate de an fără a depinde de finanțări punctuale, acordate în baza unor proiecte. Câte ONG-uri se vor alătura anul acesta cauzei pe care am identificat-o noi în comunitate? Și câți oameni vom reuși să aducem împreună? Nu am uitat de misiunea de a sprijini sectorul neguvernamental local, așa că dăm înapoi ONG-urilor 25% din sumele pe care le vor mobiliza la Swimathon 12, iar banii pot fi folosiți în continuare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare”, au transmis organizatorii.

Ambasadorii înotători, o parte crucială a evenimentului

Robert Glință este ambasador Swimathon12 în acest an:

„În acest an, sunt ambasador Swimathon12, iar dacă sunteți din Cluj, vă invit pe toți la bazinul Universitas în 12 noiembrie, să ne distrăm si să contribuim, prin înot și donații la dotarea cu aparatură modernă a Clinicii de Oftalmologie Pediatrică de la Spitalul Județean de Urgență Cluj. Pentru ca toți copiii să vadă bine de mici!”, a declarat sportivul.

Ambasadorii înotători sunt o parte cruciala a evenimentului, aceștia fiind punctul focal.

„Înotătorii-fundraiseri înscriși în acest eveniment parcurg un număr cât mai mare de bazine și adună cât mai mulți susținători care să îi sprijine prin donații, pentru efortul depus,” subliniază organizatorii.

Prima ediție a Swimathon a avut loc în 2009 la Cluj-Napoca, evenimentul fiind organizat în fiecare an exceptând anul 2020 din cauza pandemiei.

