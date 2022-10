Înotătorul Robert Glință îi invită pe clujeni la bazin, pentru o cauză nobilă: dotarea Clinicii de Oftalmologie Pediatrică din Cluj

Tânărul înotător român Robert Glință anunță că anul acesta este ambasador Swimathon, eveniment în cadrul căruia îi invită pe clujeni la înot pentru o cauză caritabilă.

Înotătorul Robert Glință îi invită pe clujeni la bazin, pentru o cauză nobilă. Foto: Facebook/ Robert Gliță

Înotătorul român Robert Glință anunță că se alătură inițiativei Swimathon și îi invită pe clujeni la bazin: „În acest an, sunt ambasador Swimathon12, iar dacă sunteți din Cluj, vă invit pe toți la bazinul Universitas în 12 noiembrie, să ne distrăm si să contribuim, prin înot și donații la dotarea cu aparatură modernă a Clinicii de Oftalmologie Pediatrică de la Spitalul Județean de Urgență Cluj. Pentru ca toți copiii să vadă bine de mici!”.

Desemnat, alături de David Popovici, sportivul anului 2021 de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, Robert Glință îi invită pe toți clujenii cu suflet mare la bazin, în 12 noiembrie, la Swimathon12, pentru a contribui la cauza asumată de Fundația Comunitară Cluj: dotarea cu aparatură modernă a Clinicii de Oftalmologie Pediatrică de la Spitalul Județean de Urgență Cluj, unde se tratează copii din toată Transilvania.

Implicarea lui Robert într-o cauză legată de Transilvania nu este întâmplătoare – deși s-a născut la Pitești, el s-a mutat în 2013 la Baia Mare, pentru a se putea pregăti cu antrenorul Adrian Gherghei, iar în 2015 s-a transferat la Cluj, ca student al Facultății de Educație Fizică și Sport de la UBB, continuând să se antreneze cu același preparator.

Robert Glință, performanțe naționale și internaționale

Dintre performanțele lui amintim:

În 2015 a cucerit titlul de campion mondial la juniori, la 100 m spate cu timpul de 54,30 secunde (record mondial) și s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro.

În 2016 a fost singurul înotător român care a ajuns în faza finalelor la Jocurile Olimpice de vara de la Rio de Janeiro, in proba de 100m spate, unde s-a clasat pe locul 8 (2016).

În 2017 a cucerit medalia de bronz la 100 m spate la Campionatele Europene în bazin scurt de la Copenhaga (2017)

În 2019 a devenit primul român calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după ce e reușit să coboare sub baremul de calificare la 100 m spate (53:85) cu un timp de 53:70.

La finalul lui 2019 a urcat din nou pe cea de-a treia treaptă a podiumului la Campionatele Europene în bazin scurt de la Glasgow la 100 m spate.

În mai 2021 a cucerit medalia de aur la 100 m spate la Campionatele Europene, devenind primul înotător din istoria natației românești care a reușit să câștige titlul de campion european.

În noiembrie 2021 a cucerit medalia de bronz la Europenele în bazin scurt desfășurate în Kazan.

400.000 de lei, strânși anul trecut

Organizațiile non-guvernamentale au fost în centru evenimentului caritabil anul trecut și sunt invitate să se implice și în ediția de anul acesta a Swimathon.

„După ce anul trecut am testat maturitatea donatorului clujean, adunând bani pentru funcționarea ONG-urilor, anul acesta vrem să testăm capacitatea ONG-urilor de a se uni pentru o cauză comună, propusă de comunitate. Anul trecut, toate cele 9 ONG-uri care au participat la Swimathon și-au atins obiectivul de adunare de fonduri: am mobilizat aproape 200.000 de lei, pe care i-am dublat (după scăderea cheltuielilor de organizare), iar aceste fonduri au permis organizațiilor neguvernamentale să funcționeze cel puțin o jumătate de an fără a depinde de finanțări punctuale, acordate în baza unor proiecte. Câte ONG-uri se vor alătura anul acesta cauzei pe care am identificat-o noi în comunitate? Și câți oameni vom reuși să aducem împreună? Nu am uitat de misiunea de a sprijini sectorul neguvernamental local, așa că dăm înapoi ONG-urilor 25% din sumele pe care le vor mobiliza la Swimathon 12, iar banii pot fi folosiți în continuare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare”, au transmis organizatorii.

Prima ediție a Swimathon a avut loc în 2009 la Cluj-Napoca.

Înotătorii-fundraiseri înscriși în acest eveniment parcurg un număr cât mai mare de bazine și adună cât mai mulți susținători care să îi sprijine prin donații, pentru efortul depus.

Pentru a sublinia rolul înotătorului în cadrul evenimentului, fiecare înotător înscris va achita individual către organizator (Fundația Comunitară Cluj) o taxă de 100 de lei, sumă care reprezintă prima donație, care va intra în contul proiectului.

Pe lângă înotători, în procesul de strângere de fonduri, sunt implicați și ambasadorii-fundraiseri. Fără să înoate, aceștia fac legătura între cauză și comunitatea clujeană care nu reușește să vină la bazin, ca să contribuie direct la strângerea de fonduri.

Pentru a sublinia importanța ambasadorului, care se implică fără să înoate în Campania de strângere de fonduri, fiecare ambasador înscris va achita către organizator (Fundația Comunitară Cluj) o taxă de participare de 100 de lei, sumă care reprezintă prima donație, care va intra în contul proiectului. Donația recomandată pentru o lungime de bazin realizată de către un înotător este estimată la 50 de lei.

