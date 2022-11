După eşecul de luni seara, cu Universitatea Cluj, scor 1-2, Nicolae Dică a plecat de la FCSB

După eşecul de luni seara, cu Universitatea Cluj, scor 1-2, Nicolae Dică a fost criticat de patronul FCSB, Gigi Becali, care a spus că nu intenţionează să-l demită, dar aşteaptă ca tehnicianul să renunţe la funcţie.

Nicolae Dică/ FOTO: Paul Gheporgheci/monitorulcj.ro

Antrenorul Nicolae Dică şi-a anunţat, marţi, colaboratorii şi jucătorii, că va demisiona de la conducerea băncii tehnice a echipei de fotbal FCSB, au declarat, pentru Agerpres, surse din cadrul grupării bucureştene.

FCSB ocupă în acest moment locul 7 în clasamentul Superligii, cu 20 de puncte, acumulate în 14 jocuri, având două meciuri amânate datorită prezenţei în Europa Conference League. Fostul fotbalist Nicolae Dică (42 de ani), care s-a făcut remarcat la Steaua ca jucător, se afla la cel de-al doilea său mandat ca antrenor la FCSB, el pregătind echipa bucureşteană în perioada 2017-2018.

Dică a preluat echipa de fotbal FCSB la finalul lunii iulie, când l-a înlocuit la conducerea tehnică a echipei roş-albastre pe Anton Petrea, reuşind calificarea în grupele Europa Conference League.

Nicolae Dică a mai avut o tentativă de a demisiona, în urmă cu două săptămâni, după succesul cu UTA, din campionat, scor 2-1. Atunci, antrenorul a fost întors din drum de către Gigi Becali.

Gigi Becali: „Dacă mai vrea să-și dea demisia, nu-l mai refuz”

După eșecul de la Cluj, Gigi Becali a transmis, în direct la Digi Sport, că Nicolae Dică va pleca doar dacă își va da demisia.

„De 22 de ani, nu am văzut așa ceva. Aici nu poți să mai cerți vreun jucător. Dacă cerți unui, doi, trei, are omul dreptate, dar dacă cerți toată echipa, înseamnă că e antrenorul.

Nu mai joacă niciunul. Bine, mi-a plăcut de Tavi, de asta m-am bucurat, că-l văd pe Tavi că și-a revenit. Și-a revenit, se mișcă pe teren, mai driblează, mai pasează.

E vina antrenorului, ce înseamnă? Eu spun ce văd și ce cred, dar nu mai dau oamenii afară. Ce am făcut, am făcut pe vremuri, nu mai fac așa ceva. Nu mai dau oamenii afară. Ce am făcut, am făcut. Poate era bine dacă-l lăsam să plece, dar nu mai contează, nu mai dau oamenii afară.

Să stea dacă vrea, dar, dacă mai vrea să-și dea demisia, nu-l mai refuz. Nu e o invitație, eu spun adevărul, spun ce simt. N-aș putea să-l împing să-și dea demisia? Eu spun ce simt”, a spus Gigi Becali, la Fotbal Club, de la Digi Sport.

