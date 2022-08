Gigi Becali, dezlănțuit: „Nu mă tem de CFR Cluj, o să bat la ei ca la varză”

Gigi Becali (64 de ani) nu-și face griji în privința viitorului fotbalistic și spune că nici de CFR Cluj, campioana celor mai recente cinci ediții de campionat, nu se teme.

sursa foto depositphotos.com

Milionarul din Pipera este convins că, pe termen lung, tot el va avea câștig, așa cum susține că a avut în fața rivalilor de la Dinamo, dar și împotriva celor de la Rapid.

„Cine s-a pus cu Becali, a pierdut, am bătut la ei ca la varză. Dinamo a murit, pentru că a vrut să se bată cu mine, eu singur și ei zece, câți au fost la un moment dat (n.r. - acționari). Și eu am intrat în război cu toți, i-am biruit, i-am făcut praf pe toți zece. I-am bătut pe toți ca la varză. Și după aia, la Rapid, am bătut la Copos ca la varză, i-am trimis pe toți în faliment. Toți cei care intră în luptă cu mine, bat la ei ca la varză. O să bat la CFR și la ei ca la varză. (n.r. - râde)”, a spus Becali.

Finanțatorul celor de la FCSB, care a vorbit din nou despre retragerea din viața publică, a simțit nevoia unui ultim ”asalt”.

„Așa vă place vouă Becali. Având în vedere că e ultima (n.r. - intervenție publică) v-am făcut pe plac. Am vorbit de toate, ce v-a plăcut vouă”, a mai spus Gigi Becali.

Anunțul făcut de Gigi Becali: ”Cu siguranță nu mai supăr pe nimeni”

Altfel, Becali anunță din nou că vrea să fie o persoană discretă în spațiu public din România și este gata să nu mai apară cu declarații.

„Am zis să mă retrag din mass-media, dar colegul dumneavoastră m-a rugat insistent. Am zis că dacă vreau să mă retrag de la televizor, cum aș putea să intru și la radio, dar totuși am zis ca să fie pentru ultima dată ca să nu vă refuz. Vreau să mă retrag pentru că nu-mi folosește la nimic viața publică. La ce îmi folosește? Ce vorbesc bine, este în regulă pentru că îi place lui Dumnezeu, însă poți să vorbești și ceva rău, și este în dreptul meu la cele rele și nu vrea să mai fac la cele rele. Eu o să critic, o să judec, o să jignesc, o să supăr pe cineva, atunci dacă nu vorbesc, cu siguranță nu mai supăr pe nimeni”, a declarat Gigi Becali, la Sport Total FM.

CITEȘTE ȘI: