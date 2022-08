Fost jucător la CFR Cluj. „Atmosfera e rece, jucătorii sunt individualiști”

Alexandru Ioniță (27 de ani) a vorbit despre diferențele dintre CFR Cluj și Rapid, dar și de ce apreciază colaborarea cu Adrian Mutu (43 de ani).

sursa foto Fotbal Club CFR 1907 CLUJ-NAPOCA

Mijlocașul a fost sub contract cu CFR între 2017 și 2021, însă a evoluat numai în primele două sezoane, fiind apoi împrumutat la Craiova și Astra. În 2021, Ioniță a revenit la Rapid după 7 ani, unde susține că a găsit o atmosferă mult mai bună decât la campioana din ultimii 5 ani.

„La CFR Cluj e rece atmosfera. Nu e o familie ca la Rapid. Nu știu cum să explic. Jucătorii își văd interesul individual. Fac o treabă foarte bună, dar fiecare e mai mult pentru el, nu sunt o familie. E ceva total diferit”, a spus Alexandru Ioniță la „Digi Sport Matinal”.

În acest sezon, CFR Cluj are 9 puncte după 5 etape și ocupă abia poziția a șasea. În Europa, clujenii au fost eliminați în primul tur preliminar al Ligii Campionilor de Pyunik Erevan, campioana Armeniei. Au avut mari emoții în dubla cu Șahtior Soligorsk (1-0 la general) și trebuie să treacă de Maribor (Slovenia) pentru a intra în grupele Conference League, după 0-0 în tur.

Mijlocașul a explicat de ce are o colaborare bună cu tehnicianul Adrian Mutu, deși nu prinde mereu primul „11”: „Mister vorbește cu mine. Apreciez foarte mult asta la el. Cu UTA n-am fost titular, dar a venit și mi-a explicat că are nevoie de mine în repriza a doua. Nu era obligat s-o facă și apreciez foarte mult că își ia din timp ca să vorbim. Și-a prelungit contractul, sper să colaborăm cât mai mult timp”.

În mai, Ioniță a vorbit despre plecarea de la CFR Cluj și neînțelegerile cu Dan Petrescu: „Am pierdut foarte mult timp. Cu transferul la CFR poate că nu am fost atât de inspirat, la fel ca mutarea la Universitatea Craiova, dar nu știi dinainte ce îți oferă viitorul. Poate dacă alegeam să mai rămân la Astra... Stilul de joc al lui Dan Petrescu era total diferit față de ce puteam eu să ofer, nu am înțeles niciodată de ce m-a vrut acolo și nu aveam niciodată cum să mă integrez, pentru că nu făceam decât să alerg și nu îmi puneam în evidență calitățile mele. Și atunci făceam faza defensivă, doar că nu mai aveam reușite și nu eram apreciat”.

