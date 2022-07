CFR Cluj - Rapid București. Se anunță spectacol în Gruia. Meciul se joacă în această seară

Partida dintre CFR Cluj și Rapid București, care contează pentru etapa numărul 1 a Superligii României, urmează să se dispute astăzi, de la ora 21:30.

sursa foto Facebook Fotbal Club CFR 1907 Cluj-Napoca

Ardelenii vin după eliminarea din turul 1 preliminar al Champions League, acolo unde Pyunik Erevan s-a impus la loviturile de departajare, chiar în Gruia.

Campioana României a avut un debut de sezon cum nu se poate mai prost, cu două egaluri în partidele cu Pyunik Erevan, care au rezultat în eliminarea din Champions League, și un eșec în Supercupa României în fața celor de la Sepsi, 1-2.

De cealaltă parte, nici Rapid nu se află într-o perioadă foarte bună, mai ales că ultima partidă amicală, cea cu Slavia Praga, a fost încheiată cu un eșec drastic, 1-7.

Totuși, Adrian Mutu și elevii săi s-au declarat încrezători cu privire la startul noului sezon și caută să debuteze cu o victorie pe terenul campioanei.

Trupa din Gruia ar putea rămâne fără antrenor în cazul unui eșec, Dan Petrescu fiind considerat și el printre vinovații pentru eșecul cu Pyunik de către patronul Varga.

Adrian Mutu: ”Trebuie să ne dăm seama de importanța meciului”

Despre meciul din Gruia a vorbit antrenorul Adrian Mutu (43 de ani), la conferința de presă.

„Va fi un meci extrem de dificil și mai ales acum când cei de la CFR or să vină și mai supărați și or să vrea să înceapă să câștige. Deci, trebuie să fim atenți, concentrați și să ne dăm seama de importanța meciului. Bineînțeles că nu îmi convine eliminarea lor, am ținut cu CFR, ca orice suporter al fotbalului românesc. Îmi pare rău pentru ei. I-am analizat și încă îi analizez, o să o fac și după conferiță, pentru că o să fac și mai în detaliu, dar o să o țin doar pentru mine, pentru a evita anumite polemici”, a spus Mutu.

CITEȘTE ȘI: