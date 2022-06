Alex Chipciu regretă că a jucat la CFR: „O perioadă neagră”. A semnat cu rivala U Cluj

Alexandru Chipciu (33 de ani) a vorbit pentru prima dată după plecarea de la CFR Cluj.

Alex Chipciu

Alexandru Chipciu (33 de ani) și-a reziliat contractul cu CFR Cluj în această vară și a semnat cu rivala U Cluj. Mijlocașul a recunoscut că aventura în Gruia nu a fost de bun augur pentru el. Transferat de CFR Cluj în ianuarie 2020 de la Anderlecht, Chipciu și-a trecut în cont trei titluri de campion al României, însă în ultima perioadă a fost ”tras pe linie moartă” de Dan Petrescu (54 de ani) și a ales să-și continue cariera în tricoul rivalei din oraș.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

După doi ani și jumătate petrecuți la CFR Cluj, Alexandru Chipciu s-a despărțit săptămâna trecută de campioana României, semnând cu marea rivală, U Cluj.

Mijlocașul a vorbit despre perioada petrecută în Gruia, pe care o regretă. Acesta a dezvăluit și că a fost sfătuit de Marius Șumudică să nu semneze cu CFR, dar l-a ignorat pe tehnician.

Înainte de a semna cu CFR Cluj, Marius Șumudică (51 de ani) l-a dorit enorm de mult la Gaziantep, formația pe care o pregătea la acel moment, pe Alexandru Chipciu. Transferul, însă, a picat și fotbalistul cu 46 de prezențe la echipa națională a României a revenit în Liga 1, în ciuda sfatului lui Șumudică de a nu face acest lucru.

„A fost o perioadă neagră. Cu Edi Iordănescu a fost foarte bine, am jucat, am marcat. Și cu Marius Șumudică. Dan Petrescu e un antrenor foarte bun, a câștigat patru campionate. Nu vreau să intru în polemici. Marius Șumudică mi-a zis să nu mă întorc în România la rivală, dar nu am ascultat. Când eram eu la Steaua (n.r.- FCSB), rivalitatea cu CFR Cluj nu era așa mare”, a declarat Alex Chipciu potrivit as.ro.

Între timp, Chipciu și Șumudică au lucrat împreună chiar la campioana ultimelor cinci sezoane în Liga 1, dar nu toate lucrurile au fost ”roz” în acea perioadă. Antrenorul l-a exclus din lot pe mijlocaș, după ce acesta din urmă l-a lovit pe Otto Hindrich la un antrenament, apoi l-a iertat. În ciuda disensiunilor, momentul de glorie al lui Alexandru Chipciu la CFR Cluj s-a petrecut sub comanda lui Marius Șumudică.

Chipciu a marcat golul calificării în turul doi preliminar al UEFA Champions League în sezonul trecut, cu o execuție splendidă, în minutul 118 al returului cu Borac Banja Luka. Clujenii s-au calificat cu 4-3 la general.

Alexandru Chipciu a adunat 76 de apariții în tricoul celor de la CFR Cluj, pentru care a contribuit decisiv la 11 goluri: de 6 ori a înscris, de alte 5 ori a oferit ultima pasă.

Cea mai bună perioadă a avut-o la FCSB, 169 de meciuri, 34 de goluri, 38 de pase decisive și 3 titluri.

Chipciu a semnat cu U Cluj

Chipciu a rămas la Cluj, acolo unde va juca pentru nou-promovata „U”. „Sunt fericit că am semnat cu Universitatea, o echipă frumoasă, cu tradiție și mulți suporteri”, a spus Chipciu.

U Cluj i-a mai adus în această vară pe Baravykas (UTA), Ov. Bic (U Craiova), Briceag (FC Voluntari), Ad. Bălan (Rapid), Pițian (Chindia), Florin Purece (Farul) și Laurențiu Brănescu (Farul).

CITEȘTE ȘI: