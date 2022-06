Alex Chipciu, prima declarație în tricoul lui „U”: „Suporterii vor juca un rol important”

Alex Chipciu este ultimul jucător transferat de Universitatea Cluj și a făcut primele declarații.

Chipciu în tricoul lui „U”. FOTO: FC Universitatea Cluj

Alex Chipciu a fost transferat astăzi de Universitatea Cluj, fiind cel mai sonor nume adus de formația nou promovată. Fostul internațional român a fost adus de la rivala CFR Cluj și a făcut primele declarații în tricoul „alb-negru”.

„În primul rând nu mai vreau să mă gândesc la ceea ce a fost (n.r. sezonul trecut). Nu mai contează și nu mai e interesant. Mă simt entuziasmat, bucuros și îmi doresc să avem rezultate bune. Cred că suporterii vor juca un rol important, cel puțin în meciurile de acasă. Știm cu toții ce atmosferă fac și faptul că sunt mulți, cel puțin la Cluj. Va fi un avantaj pentru echipa noastră și sperăm să profităm de acest lucru.”, a declarat Alex Chipciu pentru site-ul oficial al clubului.

Un rol important în transferul lui Chipciu la Universitatea Cluj a jucat Paul Pîrvulescu, fostul său coleg de la FCSB.

„Da, bineînțeles. Am fost în contact cu el în fiecare zi. Am fost coleg cu el la Steaua, suntem prieteni foarte buni de familie, suntem foarte apropiați. Chiar vorbeam și cu soția că am fost ambii la Steaua, iar acum la final de carieră ne regăsim iar. E foarte bine.”, a declarat Chipciu.

Alex Chipciu este unul dintre cei mai titrați jucători români ai ultimului deceniu, având în palmares șase titluri de campion al României și un titlu în Belgia, alături de Anderlecht. Mijlocașul vine de la CFR, unde a jucat în sezonul trecut 29 de partide și a înscris de trei ori.

