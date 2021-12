REPORTAJ. Voluntarii CERT Transilvania, îngeri pentru familiile din Apuseni. Cum au făcut posibil Crăciunul pentru zeci de copii și bătrâni

Sunt tineri, plini de energie, dornici să ajute și bine organizați. Pe scurt, voluntarii CERT Transilvania. Ei sunt oamenii care an de an se transformă în Moș Crăciun pentru familii la care nu ajunge nimeni.

Pentru a înțelege mai bine cum se naște această acțiune, am stat aproape de CERT Transilvania în ultima săptămână. De la achiziții de produse și până la livrarea ultimului pachet am fost lângă acești voluntari minunați.

Voluntarii de la CERT s-au transformat în Moș Crăciun pentru al 13-lea an consecutiv cu ocazia Campaniei Umanitare de Crăciun. Participarea voluntarilor la acțiunea din acest an a fost condiționată de Certificatul Verde, atât de important în lupta cu pandemia de COVID-19.

5 decembrie, debutul acțiunii din 2021

Primul pas în acțiunea umanitară de Crăciun, pregătită de CERT Transilvania, este strângerea de fonduri și achiziția de alimente. Pe 5 decembrie, o mână de voluntari s-au deplasat la un centru comercial și au achiziționat tone de alimente neperisabile. Ulei, făină, zahăr, paste, pateuri, conserve, toate au fost încărcate în mașini și transportate la „Atelierul lui Moș Crăciun”.

După zile în care produsele au început să tot sosească la atelierul lui Moș Crăciun, voluntarii s-au strâns joi seara pentru a împacheta și a pregăti de drum toate coletele care urmau să fie distribuite în zonele montane.

11 decembrie, ora 8:30, suntem gata de drum

Respectând un set de reguli clare, voluntarii CERT s-au strâns la ora 8:30 în parcarea unui centru comercial din Florești. Peste 100 de persoane, aproximativ 60 de mașini și 150 de pachete de împărțit într-o singură zi. Conduși de Dan Jecan, președintele Asociației, voluntarii au fost împărțiti în șapte echipe, fiecare formație având în componență 8-9 mașini.

După ce au fost încărcate cele 5 tone de alimente și legume s-a plecat la drum. Voluntarii au părăsit parcarea în jurul orei 09:20 și au început să împartă pe diferite trasee. Zona Huedin, Zona Băișoara sau Zona Muntele Rece au fost câteva dintre destinațiile la care trebuiau să ajungă pachetele.

Noi am pornit la drum împreună cu Cristi Fărcaș, unul dintre fondatorii CERT Transilvania. Cristi este pasionat de off-road și în ultimii ani și-a canalizat toată energia pentru a ajuta. El știe fiecare caz din zona Muntele Rece, îi vizitează constant, îi ajută cu diferite lucruri și îi încurajează să se dezvolte.

„În 2009, mi-am cumpărat prima mașină off-road. Am început să merg prin zone montane, deși nu știam prea multe despre ce face fiecare manetă. Ulterior, am găsit niște băieți din Cluj și am început să ieșim și așa am descoperit diferite cazuri și oameni necăjiți. Am văzut mulți bătrâni singuri și am zis că nu mai putem să rămâne așa nepăsători. Ne-am sfătuit și am decis să facem o campanie pentru oamenii la care nu ajunge orice asociație.”, povestește Cristi despre începuturile CERT Transilvania.

„Am început să facem căutări, am sunat la primării și am întrebat care sunt oamenii care au nevoie de ajutor. La început, oamenii nu doreau acest ajutor, spuneau că nu au nevoie, deși noi vedeam că sunt într-o situație dificilă. La prima acțiune, am fost împreună cu autoritățile pentru a identificat cazurile, am poziționat fiecare caz pe GPS, dar după ce s-a terminat asfaltul, s-a terminat și GPSul. Am ajuns în zone unde GPSul arăta drum, dar tot ce vedeam erau 20 de cm de zăpadă”, a rememorat Cristi.

Momentul cheie pentru Asociația CERT

„În 2010, am făcut o colaborare cu Crucea Roșie și am găsit o familie cu 10 copii din Frăsinei care trăia într-o colibă săpată în munte. Nu ne-am lăsat până nu i-am găsit și le-am dus pachetele de care aveau nevoie. Am și acum în minte imaginea aceea, copiii toți foarte frumoși și îngrijiți. Nu știu cum încăpeau toți acolo. În toată sărăcia de acolo, curtea era măturată perfect și într-o ladă aveau ghiocei. Cât am fost de bărbați, toți ne-am topit în momentul respectiv și am decis că trebuie să facem ceva pentru oamenii de acolo. După câteva luni, ne-am întors acolo cu materiale de construcție și am făcut o cameră în timp record și fiecare copil dormea în pătuțul lui când am plecat. După această acțiune, ne-am decis că trebuie să înființăm o asociație. Așa s-a născut CERT-ul. Practic, în 2009 a fost prima acțiune umanitară și în 2010 am format asociația.”

În timp ce aflam de la Cristi despre primele acțiuni CERT, drumul ne purta deja spre zonele greu accesibile. Primele cazuri le-am întâlnit în Finișel, o localitate aflată la doar 20 de kilometri de Cluj-Napoca.

Aici am descoperit o familie susținută de CERT și în trecut. Voluntarii au ajutat la construirea unei case pentru o familie cu un copil. Mai exact, o fetiță care merge la liceu și are bursă după ce a încheiat cu medii de 10 pe linie.

„Merită să îi ajuți când vezi că evoluează. Noi mereu am sprijinit această familie cu tot ce am putut. Faptul că fetița lor merge la școală, are bursă, are note de 10, este lucrul care ne mulțumește și ne dă putere să facem mai mult. Pe noi, cel mai mult ne interesează să vedem că oamenii pe care îi ajutăm evoluează.”, ne-a spus Cristi după plecarea de la această familie.

O familie în vârf de munte, demnă de urmat

Mergând pe drum, am ajuns la familia lui Remus. Un bărbat puternic care s-a născut și a crescut toată viața la munte. Nu s-a plâns niciodată, a muncit zi de zi, iar acum se laudă cu trei fete și un băiat pe care i-a crescut cum a știut el mai bine.

Familia lui Remus crește animale, are o grădină și produce zmeură. Aici, voluntarii CERT au fost întâmpinați cu sirop de zmeură, clătite și sarmale. Această familie, încurajată de voluntarii asociației, a construit de curând o casă nouă, iar acum a venit timpul să fie mobilată.

O remorcă cu mobilă a fost descărcată la această familie, iar acum oamenii se pot bucura cu adevărat de noua locuință.

„Aici trebuie să fii asigurat din noiembrie până în aprilie cu tot ce îți trebuie. Nu se știe niciodată când începe să ningă zdravăn și abia mai poți să ieși din casă. Noi ne facem singuri pâinea, durează cam 5-6 ore până o frământăm și se face la cuptor. Dacă veneați cu un ceas mai târziu, vă serveam și pe voi. Acum încă e în cuptor și nu merge scoasă. Am o vacă, am un cal, porci, găini, iepuri, capre, încercăm să le ținem să ne putem întreține. Cel mai greu e cu școala, copiii merg 2-3 kilometri pe jos până la mașină. Când ninge tare, leg calul și le fac un drum prin zăpadă”, a povestit bărbatul.

Cea mai mare mândrie a lui sunt copiii, trei fete și un băiat.

„Acum, am aici doar cele două fete și băiatul cel mic. Fata cea mare e plecată la Cluj, face facultatea și lucrează. E greu și pentru ea, dar se descurcă. Eu nu aș pleca de aici. Când cobor de aici și trec de Florești spre Cluj, deja nu mă simt bine”, a mai adăugat Remus.

Am plecat de la această familie și ne-am continuat drumul prin cătunele de munte. Împreună cu voluntarii CERT am descoperit peisaje de iarnă magice și povești impresionante. La fiecare casă, am descoperit un om și povestea lui.

Din păcate, în 2021, la fel ca și în alți ani, unii dintre cei care trebuiau să primească pachet nu ne-au mai deschis ușa. Voluntarii au pregătit și pentru ei cadoul de Crăciun, dar vecinii au spus că au murit. Indiferent de câți vor rămâne, Asociația CERT Transilvania va continua an de an această Campanie Umanitară de Crăciun.

În final, misiunea voluntarilor s-a terminat cu bine, chiar dacă unii dintre ei au ajuns acasă după lăsarea nopții. Obosiți fizic, dar mulțumiți sufletește. Crăciunul 2021 va fi unul mai bun pentru oamenii din Munții Apuseni datorită lor.

Cum poți susține proiectele CERT Transilvania?

Proiectele organizate de CERT Transilvania pot fi susținute și de tine. Persoanele fizice care doresc să redirecționeze 3,5% din impozitul datorat statului către Asociația CERT Transilvania, o pot face accesând site-ul https://cert-transilvania.ro/donations/.

Donații se pot face și direct în contul Asociația CERT Transilvania – RO36BTRL01301205109280XX.

