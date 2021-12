10.000 de km de Cluj, pe bicicletă: „Mersul pe bicicletă este o modalitate de relaxare”.GALERIE FOTO

Mersul pe bicicletă, sănătate „curată”. Marius Peștean, un tânăr pasionat de pedalat, spune că, pentru el, mersul pe bicicletă este o modalitate de relaxare.

Marius Peștean, un tânăr student la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, a reușit în mai puțin de cinci ani acesta e reușit să parcurgă mai mult de 10.000 de km cu bicicleta.

Într-un interviu acordat pentru Monitorul de Cluj, Marius Peștean a povestit despre pasiunea lui pentru pedalat, traseele cele mai potrivite în apropiere de Cluj și ce nu trebuie să lipsească unui biciclist când pleacă în drumeție.

Mersul pe bicicletă, de la necesitate la pasiune

Marius a descoperit pasiunea pentru pedalat dintr-o simplă necesitate. El a realizat că se poate deplasa mai eficient de la casa bunicilor până la cea a mamei sale.

„Pe la 7-8 ani am învățat să mă dau pe bicicletă, dar nu eram foarte atras. Ulterior lucrurile s-au schimbat după câțiva ani, mama mea s-a mutat din casă și trebuia să merg în anumite zile să mă văd cu ea. Niciodată nu am avut răbdarea să stau după autobuz, așa că am început să folosesc bicicleta. Inițial nu știam cum se schimbă vitezele corect, nu știam să am o poziție corectă pe bicicleta…erau niște dureri enorme dar îmi plăcea că merg cu bicicleta. La început mi-a fost frică să ies în trafic cu ea deoarece îmi era frică să nu mă lovească o mașină”, a declarat Marius pentru monitorulcj.ro

După ce anii au trecut, el a început să prindă iubire față de mersul pe bicicletă. Visul său este să își deschidă un service pentru biciclete și un magazin pentru cei pasionați.

„Cu timpul am început să folosesc tot mai des bicicleta și am început să mă documentez despre ce fac greșit. După am prins curaj și m-am aruncat în trafic între mașini, semne de circulație, stop-uri și așa am învățat cum se circulă în trafic ca și biciclist. Simt o nebunie mare când mă urc pe bicicleta. Deci nu pot să spun dacă este o stare de fericire sau de nebunie. Este un mix de elemente foarte haotic care îmi aduce fericire și liniște sufletească. De multe ori această stare mă face să pedalez tot mai mult, să mă plimb tot mai mult și să văd tot mai multe locuri extraordinare din apropierea orașului”, a transmis Marius.

Trasee în apropiere de Cluj-Napoca, potrivite pentru fiecare nivel de dificultate

Pe site-ul strava.com, Marius a realizat mai multe trasee potrivite pentru fiecare biciclist, de la cei experimentați până la cei care abia au descoperit pasiunea pentru bicicletă. El încheie anul 2021 cu 22 de curse la activ și peste 10.000 de km parcurși, dintre care 468 doar în 2021.

„Pe la 10.000 de km am pierdut socoteala, majoritatea au fost făcute în oraș, ulterior i-am pus și pe cei care îi fac în afara orașului pentru antrenamente prin păduri, câmpii și dealuri (…) Partea bună pentru bicicliști este că pot experimenta atât pădurile cât și asfaltul. Un traseu care pot spune că le are pe toate și îți oferă un moment de liniște este cel din Cluj-Napoca – Chinteni -Răscruci – Apahida – Cluj-Napoca”, a transmis tânărul.

Potrivit lui Marius, traseul acesta este cel mai complex datorită zonei de după comuna Chinteni în care trebuie să urci, iar aceasta „te seacă de puteri”. Pe lângă zona respectivă există multe serpentine care îi „țin în priză” pe bicicliști și trebuie să fie atenți cum își gestionează energia.

„Urcarea după Chinteni te seacă rău de tot, după urmează o tonă de serpentine, te ține în priză și pune inima calumea în funcțiune. Dar după urmează mulți kilometri de plat care te ajută să te regenerezi. Depinde de la om la om cum reușește să facă traseul, eu l-am făcut în 4-5 ore, fără grabă și fără ritm alert”, a adăugat băiatul.

Un alt traseu pe care îl recomandă Marius bicicliștilor este Cluj-Napoca – Florești – Gilău – Lacul Someșul Cald (vezi traseul AICI)

Acest traseu este potrivit pentru cei care doresc un moment de relaxare, chiar dacă bicicliștii trebuie să fie atenți la mașini la ieșirea din Cluj-Napoca spre Florești. În marea majoritate din traseu drumul este drept. Traseul se parcurge în 2-3 ore, iar distanța lui este de 56 km.

Pe lângă cele două trasee menționate mai sus, un alt traseu pentru amatori este Cluj-Napoca – Făget – Vârful Peana – Cluj-Napoca (vezi traseul AICI).

Potrivit lui Marius acest traseu este potrivit pentru orice tip de bicicletă și poate fi parcurs în 3 ore. Bicicliștii pot avea parte de puțină adrenalină dacă decid să urce până la Vârful Peană, unde vor avea surpriza de a bea apă de la izvorul Sfântul Ion.

Ce nu trebuie să lipsească unui biciclist atunci când pleacă în drumeție?

Tânărul recomandă persoanelor care merg într-o cursă cu bicicleta, să

„Neapărat trebuie să ai la tine ceva de mâncare dulce. E un sport care te seacă de vitamine și energie. Trebuie să ai la tine tot timpul un baton de ciocolată sportivă, măcar un litru de apă chiar dacă prin anumite zone se găsesc fântâni sau izvoare. Ai nevoie de un mic set de scule, neapărat o cameră pe roată și levierele pentru a scoate cauciucurile de pe roată, dar mai ales o pompă în caz dacă se pierde presiunea din cauciucuri. Legat de echipament nu este neapărat să ai echipament special, dar nu uita de protecție precum cască, iar dacă nu te simți în siguranță, genunchiere, cotiere, chest plate și back plate”, a încheiat Marius.

Totuși Marius recomandă bicicliștilor amatori să nu încerce singuri traseele care trec prin pădure, pe timp de noapte.

