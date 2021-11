Mersul cu bicicleta nu are vârstă. 10 km pe zi la 80 de ani, rutină pentru un clujean

Mersul pe bicicletă înseamnă sănătate curată pentru toate vârstele. Chiar și așa, tinerii obișnuiesc să rămână impresionați de reușita unui bătrân de 80 de ani din Vultureni care străbate nu mai puțin de 10 km zilnic cu bicicleta.

Domnul Casian la cei 80 de ani merge zilnic 10 km cu bicicleta. Sursa foto: Tudor Baciu/Facebook

Mersul pe bicicletă nu ține cont de vârstă, iar domnul Casian în vârstă de 80 de ani, din satul Vultureni, județul Cluj este exemplul perfect.

Tudor Baciu, fondatorul caravanei Cinemobilul care organizează proiecții de film în școlile și grădinițele din comunele și satele clujene, a avut ocazia să îl cunoască mai bine pe domnul Casian.

Tudor Baciu a declarat pentru reporterii Monitorul de Cluj că de pe chipul bătrânelului se putea citi că este o persoană sportivă și muncitoare la cei 80 de ani ai săi.

„Eu fac o caravană de film, se numește Cinemobilul și în fiecare zi merg într-un sat și fac proiecții de film în școli sau grădinițe din acele sate. Astăzi (25 noiembrie) am fost în Vultureni. În timpul proiecției am ieșit afară să îmi iau o cafea de la magazinul sătesc și l-am văzut că vine pe bicicletă. L-am oprit pe bătrân deoarece bicicleta era foarte frumoasă și nu m-am uitat foarte atent la el. Și i-am zis la un moment dat Foarte faină bicicleta și eu am una din aceasta foarte dragă, veche, roșie.

După mi-am ridicat privirea spre bărbat și avea o fizionomie foarte interesantă, se putea observa pe chipul său că este o persoană muncitoare, sănătoasă și sportivă. După mi-a explicat că locuiește la capătul satului și face zilnic 10 km dus-întors până la magazin sau în vizită la anumiți săteni. Unii din sat spuneau că din cauză că merge zilnic pe bicicletă este atât de ager și o duce atât de bine. I-am făcut niște poze și apoi le-am printat în școală. Pot spune că i-am făcut o mică surpriză, se citea bucuria lui pe chip ”, a declarat pentru monitorulcj.ro, Tudor Baciu.

CITEȘTE ȘI: