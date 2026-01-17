Actualitate
Tânăr din Turda, arestat pentru tâlhărie: A jefuit un minor în autobuz
Un tânăr de 22 de ani a fost arestat preventiv și este cercetat pentru tâlhărie calificată după ce a jefuit un minor în Turda și l-a amenințat.Tânăr din Turda, arestat pentru tâlhărie calificată|Foto: IPJ Cluj
Vineri, polițiștii din Turda, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda, au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui tânăr de 22 de ani, din municipiul Turda, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.
Incidentul s-a produs în seara zilei de 7 ianuarie, într-un mijloc de transport în comun.
În timp ce se afla într-un autobuz care se deplasa în municipiul Turda, acesta ar fi abordat un minor de 15 ani, ocazie cu care, prin întrebuințarea de amenințări cu acte de violență, l-ar fi deposedat de o sumă de bani, potrivit IPJ Cluj.
Tânărul a fost reținut, vineri, fiind totodată pusă în mișcare acțiunea penală împotriva acestuia.
Ulterior, tânărul a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Turda, care a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.
