Alertă alimentară la Cluj, produs periculos retras de pe rafturi. Clienții sunt rugați să nu îl consume și să îl returneze în magazin!

Un produs alimentar comercializat în magazinele Metro Cash & Carry România a fost retras de urgență de la vânzare, inclusiv din Cluj, după ce s-a constatat depășirea limitelor admise de aflatoxine.

Este vorba despre arahidele „Fine Life Arahide Decojite Prăjite”, ambalate la 2 kg, comercializate în magazinele Metro Cash & Carry România, conform Agerpres.ro.

Produs retras din cauza unei substanțe periculoase

Potrivit ANSVSA, măsura retragerii a fost luată după detectarea unor niveluri de aflatoxine peste limitele legale admise. Aceste substanțe sunt toxine produse de anumite mucegaiuri și pot avea efecte grave asupra sănătății, în special în cazul consumului repetat.

Produsul vizat este:

Fine Life Arahide Decojite Prăjite – 2 kg

Lot: LA 347

Termen de valabilitate: 13.11.2026

Arahidele „Fine Life Arahide Decojite Prăjite”, ambalate la 2 kg, comercializate în magazinele Metro Cash & Carry România au fost retrase de pe rafturi. | Foto: produse.metro.ro

Clujenii, rugați să nu consume produsul

Autoritățile și retailerul îi avertizează pe clienții din Cluj și din întreaga țară care au cumpărat acest produs să nu îl consume sub nicio formă. În schimb, aceștia sunt îndemnați să îl returneze în magazinul de unde a fost achiziționat.

Returnarea se poate face până la data de 30 mai 2026, iar contravaloarea produsului va fi restituită integral, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Măsuri de siguranță și verificări în curs

Rechemarea produsului face parte dintr-o procedură standard de siguranță alimentară, menită să prevină riscurile pentru consumatori. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cum s-a ajuns la contaminarea produsului și dacă există și alte loturi afectate.

Clujenii sunt sfătuiți să verifice produsele cumpărate recent și să acorde atenție anunțurilor oficiale privind siguranța alimentară, mai ales în cazul produselor vrac sau ambalate în cantități mari.

