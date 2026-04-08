Președintele Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea șefilor la marile parchete

Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri seara, 8 aprilie 2026, că a semnat decretele pentru numirea șefilor marilor parchete.

Propunerile au fost înaintate marți, 7 aprilie, șefului statului de către ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Șefii marilor parchete din România

Astfel, au fost numiți în funcții prin decret prezidențial:

Cristina Chiriac - procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (procurorul general al României);

Ioan-Viorel Cerbu - procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție;

Codrin-Horațiu Miron - procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

De asemenea, au fost numiți în funcții:

Marius Voineag - procuror adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

Marinela Mincă - procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție;

Marius-Ionel Ștefan - procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție;

Alex-Florin Florența - procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Singura propunere transmisă de ministrul Justiției către șeful statului și care a fost respinsă de Nicușor Dan a fost cea a lui Gill-Julien Grigore-Iacobici - pentru funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Marți, Cristina Chiriac - propusă pentru funcția de procuror general, Marinela Mincă - propusă procuror-șef adjunct la DNA și Gill-Julien Grigore-Iacobici - pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT au susținut din nou interviurile la CSM. Cei trei candidați participaseră la selecția pentru ocuparea unor funcții de conducere la marile parchete și primiseră aviz negativ din partea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Președintele României poate refuza, motivat, numirea în funcțiile de conducere, aducând la cunoștința publicului motivele refuzului.

CITEȘTE ȘI: