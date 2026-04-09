Vreme rece și cer noros la Cluj-Napoca, temperaturile abia ajung la 7 grade

Clujenii au parte joi, 9 aprilie, de o zi rece pentru această perioadă a anului, cu cer predominant noros și temperaturi care vor urca cu greu spre 7 grade Celsius.

Meteorologii avertizează că masa de aer rece care afectează România menține temperaturile la valori neobișnuit de scăzute pentru această perioadă.

Potrivit prognozelor meteorologice, dimineața a debutat cu temperaturi de aproximativ 2–3 grade, iar pe parcursul zilei valorile termice vor rămâne mult sub media obișnuită pentru începutul lunii aprilie. În cursul serii, mercurul din termometre va coborî din nou spre pragul de îngheț.

Meteorologii avertizează că masa de aer rece care afectează România menține temperaturile la valori neobișnuit de scăzute pentru această perioadă, iar în Transilvania diminețile rămân deosebit de reci, cu posibilitatea apariției brumei în zonele periferice și depresionare.

Veștile bune sunt că vremea va intra treptat într-un proces de încălzire începând din weekend. Temperaturile maxime din Cluj ar urma să urce la 11 grad.

