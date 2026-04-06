Peste 9.000 de locuințe din șapte comune din județul Cluj vor fi racordate la rețeaua de gaze naturale. Președintele CJ, Alin Tișe: „Clujenii vor beneficia de toate elementele ABC-ului modernității!”

Peste 9.000 de locuințe din șapte comune din județul Cluj vor fi racordate la rețeaua de gaze naturale, în cadrul unui proiect amplu aflat în curs de implementare.

Consiliul Județean Cluj anunță demararea unui proiect de amploare care vizează alimentarea cu gaze naturale a mai multor comunități rurale.

Consiliul Județean Cluj anunță demararea unui proiect de amploare care vizează alimentarea cu gaze naturale a mai multor comunități rurale. Este vorba despre comunele Chinteni, Vultureni, Dăbâca, Borșa, Panticeu, Așchileu și Recea Cristur. Studiul tehnico-economic pentru proiect a fost deja finalizat de SNTGN DISTRIGAZ SA, iar în prezent se află în derulare etapa de proiectare a conductei de transport gaze pe direcția Gârbău – Chinteni.

Proiectul vizează racordarea la magistrala de gaz existentă în zona Gârbău, urmând ca în comuna Chinteni să fie construită o stație de distribuție care va deservi toate cele șapte comune implicate. În total, aproximativ 9.000 de locuințe și peste 14.000 de locuitori vor beneficia de acces la gaze naturale.

Alin Tișe: „Un pas spre modernizarea completă a județului”

"Este un nou pas în direcția acoperirii întregului județ cu alimentarea cu gaze naturale și mă bucură colaborarea pe acest proiect cu d-na Suciu, primarul din Chinteni și domnul deputat Remus Lăpușan, cărora le mulțumesc pentru implicare și inițiativă. Alături de investițiile noastre în infrastructura rutieră, în cea de apă și canalizare, alimentarea cu gaz a acestei importante părți a județului ne va duce la un nivel unic în țară, prin care clujenii vor beneficia de toate elementele ABC-ului modernității. Vom sprijini aceste comune în implementarea importantului proiect, atât în ceea ce privește eliberarea autorizațiilor și avizelor necesare, cât și în ceea ce privește costurile care vor decurge din derularea acestuia." a transmis Alin Țișe, președintele CJ

Dezvoltare integrată în mediul rural

Extinderea rețelei de gaze face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a infrastructurii din județ, alături de investițiile în drumuri, apă și canalizare. Autoritățile județene consideră că acest proiect va contribui semnificativ la creșterea nivelului de trai în zonele vizate și la reducerea decalajelor dintre mediul urban și cel rural.

